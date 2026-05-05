"بلدية الظفرة" تطلق البرنامج التوعوي للحد من الظواهر السلبية وتعزيز المظهر الحضاري

الظفرة في 5 مايو/ وام/ أطلقت بلدية منطقة الظفرة، برنامجا توعويا شاملا يهدف إلى الحد من الظواهر السلبية، وتعزيز جودة الحياة والمظهر الحضاري في مختلف مدن المنطقة، بما ينسجم مع رؤية إمارة أبوظبي في تحقيق بيئة مستدامة وآمنة للمجتمع ، وذلك تحت شعار "بيئة منظمة ومجتمع واع".

وتأتي هذه الحملة ضمن جهود البلدية المستمرة للارتقاء بالخدمات البلدية، ونشر الوعي بين أفراد المجتمع بأهمية الالتزام بالسلوكيات الإيجابية التي تسهم في الحفاظ على نظافة المدن وجمالها.

وتركّز الحملة على معالجة عدد من الظواهر، من أبرزها الظواهر الخاصة بالأحياء السكنية والاستراحات البحرية والعزب والمزارع.

وأكدت بلدية منطقة الظفرة أن الحملة تتضمن تنفيذ برامج توعوية تستهدف مختلف فئات المجتمع، من خلال توزيع مواد إرشادية، وتنظيم زيارات ميدانية توعوية وورش تفاعلية وملتقيات مجتمعية في كافة مدن منطقة الظفرة، والاستفادة من المنصات الرقمية لنشر الرسائل التوعوية.

ولتعزيز نشر الوعي المجتمعي تضمنت الحملة مجموعة من المسابقات شملت مسابقات عيالنا قدوة، وفريجي الأجمل، ومزرعتي مسؤولية، وبيئة حلالنا.

ودعت البلدية أفراد المجتمع إلى التعاون الإيجابي والإسهام في إنجاح الحملة، عبر الالتزام بالقوانين واللوائح المعتمدة، والإبلاغ عن أي ممارسات سلبية، مؤكدة أن الحفاظ على المظهر العام مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود الجميع.

وتعكس هذه الحملة حرص بلدية منطقة الظفرة على تعزيز قيم المسؤولية المجتمعية، وترسيخ ثقافة الاستدامة، بما يدعم تحقيق بيئة حضرية متكاملة تلبي تطلعات المجتمع وتواكب مسيرة التنمية في الإمارة.