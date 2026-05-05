هيئة الأعمال الخيرية العالمية تطلق حملة "الأضحى 2026"

​عجمان في 5 مايو/ وام/ أعلنت هيئة الأعمال الخيرية العالمية، عن إطلاق حملة الأضحى لعام 2026، والتي تستهدف تنفيذ حزمة واسعة من المشاريع الإنسانية والخيرية داخل دولة الإمارات وخارجها.

وتتضمن الحملة هذا العام منظومة متكاملة من المبادرات، وفي مقدمتها توزيع لحوم الأضاحي والكوبونات الغذائية على الأسر المتعففة والأيتام، إضافة إلى مشاريع مخصصة لخدمة ضيوف الرحمن تشمل "سقيا الماء"، وتوفير وجبات الطعام للحجاج في يوم عرفة، بجانب مشاريع تسيير الحج.

كما تفتح الحملة باب المساهمة في المشاريع التنموية المستدامة مثل بناء المساجد، وتعزيز برامج كفالة الأيتام، ودعم علاج المرضى والطلاب المتعثرين دراسيا، بجانب إطلاق "الباقات الخيرية" التي تتيح للمتبرعين خيارات متنوعة للمساهمة في أبواب العطاء المختلفة.

​وأكد سعادة الدكتور خالد الخاجة، الأمين العام لهيئة الأعمال الخيرية العالمية، أن حملة الأضحى تمثل محطة رئيسية في أجندة الهيئة السنوية، وتهدف إلى تعزيز قيم التكافل الاجتماعي وتوسيع دائرة الاستفادة من تبرعات أهل الخير لتصل إلى الفئات الأكثر استحقاقاً.

​ووجه خالص الشكر والتقدير إلى جميع المحسنين والمتبرعين الذين كانوا وما زالوا الركيزة الأساسية لنجاح مشاريع الهيئة، لافتا إلى أن دعمهم أحدث فارقاً حقيقياً في حياة الآلاف، وساهم في تشييد بيوت الله وكفالة الأيتام، داعيا لمواصلة مسيرة العطاء والمشاركة في رسم بسمة العيد على وجوه الفقراء مع انطلاق حملة الأضحى 2026.

من جهتها أعلنت الهيئة أنها سخرت كافة إمكاناتها التقنية والميدانية لتيسير عملية التبرع عبر موقعها الإلكتروني، ومنصات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى تواجد مندوبيها في مختلف المراكز التجارية، مؤكدة التزامها بإيصال التبرعات إلى مستحقيها وفق أعلى معايير الشفافية والحوكمة الخيرية.