ندوة بمؤسسة زايد الدولية للبيئة تناقش تطبيق الذكاء الاصطناعي في إدارة النفايات

دبي في 5 مايو/ وام/ نظمت مؤسسة زايد الدولية للبيئة، ندوة افتراضية ضمن سلسلة ندوات الثقافة البيئية، بعنوان "عام الأسرة: تطبيق الاقتصاد الدائري في إدارة النفايات باستخدام الذكاء الاصطناعي"، بمشاركة عدد من الخبراء والمهتمين بالشأن البيئي.

وأكد سعادة الدكتور محمد أحمد بن فهد، رئيس اللجنة العليا لمؤسسة زايد الدولية للبيئة، في كلمة افتتاحية، ارتباط موضوع الندوة بتوجهات دولة الإمارات في تبني حلول الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، عن المنظومة الجديدة لحكومة الإمارات الهادفة إلى تحويل 50% من قطاعات وخدمات وعمليات الحكومة لتطبق نماذج الذكاء الاصطناعي ذاتية التنفيذ والقيادة، بما يعزز مكانة الدولة مركزاً عالمياً لتطوير وتبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات.

من جانبها استعرضت فرح الخطيب، المتخصصة في الاقتصاد الدائري وريادة الأعمال الاجتماعية، مؤسسة ورئيسة شركة الشارة الإلكترونية الخضراء، ورقة رئيسية بعنوان "توظيف الذكاء الاصطناعي لتحويل النفايات إلى قيمة مضافة للمدن الذكية والمجتمع"، تناولت خلالها أحدث التطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي في تطوير منظومة إدارة النفايات، ومنها أنظمة الفرز الآلي عالية الدقة والحاويات الذكية وتحليلات البيانات التنبؤية وتقنيات تحويل النفايات إلى طاقة.

وأكدت الخطيب ضرورة تكامل الابتكار التقني مع سلوك مجتمعي واعٍ وتشريعات داعمة، بما يضمن تحقيق أثر مستدام على البيئة والاقتصاد والمجتمع.

من جهته تناول غوري شانكر، الأكاديمي والمستشار في الذكاء الاصطناعي، دور وثائق المنتجات الرقمية والذكاء الاصطناعي في فرز وإعادة تدوير النفايات على نطاق أوسع، مشيراً إلى عدد من التحديات المرتبطة بتوحيد معايير البيانات بين الإمارات، ودمج قطاعات التدوير غير الرسمي، وآليات تبني هذه الأنظمة سواء عبر الحكومات أو المبادرات الصناعية.

من جانبه أكد الدكتور حمدان الشاعر، نائب رئيس المؤسسة، أن تحقيق اقتصاد دائري حقيقي يتطلب بيانات دقيقة وسلوكاً مجتمعياً واعياً ومنظومات رقمية مترابطة، مشيراً إلى أن التجربة الإماراتية في هذا المجال تمثل نموذجاً قابلاً للتوسع عالمياً، خصوصاً في الأقاليم سريعة النمو.

وأكد توجه مؤسسة زايد الدولية للبيئة إلى مواصلة جهودها في نشر الوعي البيئي وتنظيم الفعاليات البيئية المحلية والدولية وتعزيز ثقافة الاستدامة حفاظاً على إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.