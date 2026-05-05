منتخب ناشئي الكرة يواجه كوريا غدا في بداية مشواره بكأس آسيا

جدة في 5 مايو/ وام/ يفتتح المنتخب الوطني للناشئين لكرة القدم مشواره غدًا في منافسات بطولة كأس آسيا تحت 17 عامًا، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية في مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.

ويلتقي المنتخب الوطني في مباراته الافتتاحية، الساعة 9:30 مساءً بتوقيت الإمارات، مع منتخب جمهورية كوريا، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة من البطولة القارية، التي تضم أيضًا منتخبي اليمن وفيتنام.

وكان المنتخب الوطني قد اختتم مرحلة الإعداد للبطولة القارية بالفوز وديًا على نظيره منتخب طاجيكستان بهدف دون مقابل، وذلك خلال معسكره في دبي.

كما خاض معسكرًا خارجيًا في تايلاند في أبريل الماضي، التقى خلاله مع منتخب الهند مرتين، خسر في الأولى وفاز في الثانية، كما التقى منتخب تايلاند وتعادل معه بهدف لكل فريق.

ويتطلع المنتخب الوطني إلى بلوغ نهائيات كأس العالم تحت 17 عامًا للمرة الثانية على التوالي، بعد تأهله في النسخة الأخيرة، حيث تمنح البطولة 8 بطاقات إلى مونديال 2026.

وتقام اليوم أولى مباريات البطولة، حيث يلتقي في المباراة الأولى منتخبا اليابان "حامل اللقب" وقطر، وفي الثانية يلتقي منتخبا إندونيسيا والصين، وفي الثالثة منتخبا السعودية وميانمار، وفي الرابعة منتخبا طاجيكستان وتايلاند.