اتفاقية بين ايدج والاتحاد للطيران لتوحيد عمليات الشحن الجوي

أبوظبي في 5 مايو/ وام/ أعلنت مجموعة ايدج عن توقيع اتفاقية خدمات نقل جوي عالمية مع الاتحاد للطيران، خلال منصة "اصنع في الإمارات 2026"، بهدف توحيد عمليات الشحن الجوي الخاصة بها تحت مظلة الناقل الوطني لدولة الإمارات.

وبموجب الاتفاقية، ستلبي مجموعة ايدج احتياجاتها واحتياجات شركاتها التابعة البالغ عددها 35 شركة، بالاعتماد على خدمات الشحن الجوي التابعة للاتحاد للطيران.

وتأتي هذه الخطوة ضمن إستراتيجية ايدج لتعزيز الشراكات المحلية عبر سلاسل إمدادها وعملياتها التشغيلية، بما يدعم الاستثمار في القدرات الوطنية ويعزز الاعتماد عليها، لا سيما مع نمو أعمال المجموعة.

وقال حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ايدج، بهذه المناسبة، إن هذه الاتفاقية تعكس التزام المجموعة ببناء شراكات محلية ذات قيمة مستدامة لدولة الإمارات، موضحا أنا التعاونّ مع الاتحاد للطيران يسهم في رفع كفاءة عمليات "ايدج" ودعم نمو منظومة صناعية وطنية متكاملة.

من جانبه، قال انطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي لشركة طيران الاتحاد، إن "الاتحاد للشحن" توفر بنية تشغيلية موثوقة وآمنة ذات امتداد عالمي، قادرة على دعم متطلبات العمليات الصناعية والدفاعية المتقدمة، كما تسهم في تعزيز القدرات الوطنية من خلال الشراكات المحلية.

وأوضح أن توحيد عمليات الشحن بين ايدج والاتحاد للشحن يعكس مستوى عالياً من الثقة في قدرة الناقل الوطني على تلبية متطلبات تشغيلية معقدة وعالية القيمة ضمن أطر زمنية دقيقة.