"مياه وكهرباء الإمارات" و"مصدر" تُوقعان اتفاقية لتسريع التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة

أبوظبي في 5 مايو/ وام/ أعلنت شركة "مياه وكهرباء الإمارات"، عن توقيع اتفاقية تعاون إستراتيجي مع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، الرائدة عالميا في مجال الطاقة النظيفة، بهدف وضع خطط متقدمة لتسريع تطوير مشاريع الطاقة المتجددة المستقبلية على نطاق المرافق، بما يسهم بشكل رئيسي في دعم تنويع مزيج الطاقة وترسيخ أمن الطاقة وتعزيز نموّ القطاع الصناعي في دولة الإمارات، بجانب تعزيز المحتوى الوطني ودعم الكفاءات والخبرات الإماراتية.

وقَّع الاتفاقية كل من أحمد علي الشامسي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات، ومحمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر"، فيما تهدف إلى تبسيط الإجراءات المتعلقة بمشاركة "مصدر" في عمليات التعاون المشترك بشأن مشاريع الطاقة المتجددة التابعة لشركة مياه وكهرباء الإمارات، بدءا من مراحل التطوير المبكرة للمشاريع، وصولاً إلى الإغلاق المالي.

واستنادًا إلى الشراكة الطويلة والناجحة بين شركة "مياه وكهرباء الإمارات" و"مصدر"، في مشاريع رائدة عالميًّا، مثل محطات الظفرة والعجبان والخزنة للطاقة الشمسية الكهروضوئية، بجانب مشروع الطاقة المتجددة على مدار الساعة، الأكبر من نوعه للطاقة الشمسية وأنظمة بطاريات تخزين الطاقة والذي تم الإعلان عنه العام الماضي، فإن الاتفاقية تسعى إلى تعزيز الكفاءة مع الحفاظ على الشفافية واستقلالية عمليات الشراء التنافسية التي تنفذها شركة مياه وكهرباء الإمارات.

وقال أحمد علي الشامسي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات، إنه انطلاقا من دورها الحيوي في قيادة مساعي انتقال الطاقة في دولة الإمارات، تتصدّر الشركة التحول العالمي نحو إنتاج مستدام للماء والكهرباء على مستوى المرافق، مشيرا إلى أن الاتفاقية الإستراتيجية مع "مصدر" تسهم بشكل أساسي في تمكيننا من تسريع هذا الانتقال وتحقيق هدفنا الرئيسي الرامي إلى تلبية 60% من إجمالي الطلب على الطاقة في أبوظبي من خلال مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة بحلول 2035.

وأضاف أنه من خلال تسريع تطوير قدرات الطاقة الشمسية الكهروضوئية على نطاق واسع، والتي من المتوقع أن تتجاوز 30 جيجاوات بحلول 2035، بجانب دمج أكثر من 8 جيجاوات من أنظمة بطاريات تخزين الطاقة، سنعمل على إعادة تشكيل ملامح قطاع الطاقة، بما يضمن أمن الإمداد على المدى البعيد. وأكد على الدور الرئيسي الذي ستقوم به هذه الاتفاقية في تأكيد التزام "مياه وكهرباء الإمارات" بالتحسين المستمر لعملياتها وإجراءاتها لخفض التكاليف وتعزيز كفاءة التشغيل، بحيث يضمن هذا التعاون الدورالمشترك لتحقيق مبادرة الدولة الإستراتيجية للحياد المناخي بحلول 2050، ورسم ملامح مستقبل مستدام ومزدهر للدولة.

من جهته قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة مصدر، إن الاتفاقية ستسهم بشكل رئيسي في ترسيخ التعاون مع شركة مياه وكهرباء الإمارات على المدى البعيد، ومواصلة الجهود المشتركة في المساهمة في دعم إحداث نقلة نوعية في منظومة الطاقة بدولة الإمارات، وذلك للعمل معاً على تسريع نشر حلول رائدة عالمياً، وفي مقدمتها مشروعنا الأول والأكبر من نوعه على مستوى العالم لتوفير الطاقة المتجددة على مدار الساعة، بما يدعم تنويع مزيج الطاقة، ويسهم في تعزيز أمن الطاقة الوطني ودفع نموّ الصناعة المحلية، من خلال توفير طاقة نظيفة موثوقة وبأسعار تنافسية للقطاع الصناعي في الدولة.

يذكر أنّ هذه الاتفاقية ستُسهم بدور رئيسي في تعزيز التعاون في المراحل المبكرة من تطوير المشروعات وتبسيط الإجراءات، ودعم تسريع تنفيذ البنية التحتية اللازمة لمشاريع الطاقة المتجددة على نطاق المرافق، بما يواكب أهداف دائرة الطاقة الاستراتيجية للطاقة النظيفة 2035 لإنتاج الكهرباء في أبوظبي، ومبادرة الدولة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.

وتمثّل الطاقة المتجددة والنظيفة محورًا أساسيًا في إستراتيجية أبوظبي طويلة الأمد للطاقة، ومن خلال التخطيط الفعّال، والشراكات الإستراتيجية، تقوم شركة مياه وكهرباء الإمارات برسم خارطة طريق شاملة لانتقال قطاع الماء والكهرباء، بما يسهم في تحقيق أهدافها بشأن إنتاج مياه خالية تقريبًا من الانبعاثات بحلول 2030، وتلبية 60% من الطلب على الطاقة في أبوظبي من خلال مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة بحلول 2035.