دبي تستضيف جولة الاتحاد الدولي للبادل للاعبين الواعدين

دبي في 5 مايو/ وام/ ينظم اتحاد الإمارات للتنس والبادل، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للبادل، جولة جديدة من سلسلة FIP Promises للاعبين الواعدين، خلال الفترة من 7 إلى 10 مايو الجاري، على ملاعب بادل تاون في القوز بدبي، بمشاركة 32 فريقاً.

وتُعد سلسلة جولات اللاعبين الواعدين من أبرز البطولات الدولية المخصصة لفئات الناشئين من تحت 12 إلى تحت 18 عاماً، وتهدف إلى تطوير المواهب وصقل قدراتها، بجانب تعزيز حضورها على الساحة الدولية، وبناء تصنيف معتمد للاعبين.

وتقام السلسلة، اعتباراً من العام الجاري، وفق نظام قاري يشمل أوروبا وأمريكا وآسيا وإفريقيا، ويتضمن بطولات مصنفة، إضافة إلى نهائي "الماستر" الذي يجمع أفضل اللاعبين في كل قارة.

ويحصل الفائزون في هذه الجولة على نقاط ضمن تصنيف FIP Promises 2026، الذي يُقسم حسب القارات، ويُحدد التأهل إلى النهائيات القارية بناءً على التصنيف الصادر في 9 ديسمبر 2026، أي قبل أسبوع واحد من إقامة الحدث، بخلاف بقية بطولات السلسلة.