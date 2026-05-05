وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تكرم الفائزين بجوائز "اصنع في الإمارات"

أبوظبي في 5 مايو/ وام/ أعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أسماء الفائزين بجوائز "اصنع في الإمارات "، من قادة الصناعة والمبتكرين والمؤسسات، خلال فعاليات اليوم الأول الدورة الخامسة من منصة "اصنع في الإمارات" المقامة في الفترة من 4 حتى 7 مايو الجاري وتستضيفها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالشراكة مع وزارة الثقافة ومكتب أبوظبي للاستثمار ومجموعة أدنوك وشركة العماد القابضة، وبتنظيم مجموعة أدنيك.

وشهد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، ومعالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة، وسعادة بدر جعفر المبعوث الخاص لوزير الخارجية لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية ، والرئيس التنفيذي لشركة الهلال للمشاريع ، تكريم الفائزين بالجوائز، بما يعكس دعم دولة الإمارات للمتميزين والمبتكرين وأصحاب الرؤى والشركات الأكثر مساهمة وتأثيراً في النمو الصناعي والتحول التكنولوجي، وتعزيز الاستدامة والابتكار، بما يعزز التنوع الاقتصادي ويدعم مرونة سلاسل الإمداد.

وضمّت لجنة التحكيم، نخبة من القيادات والخبراء من الجهات الحكومية والقطاع الصناعي والأوساط الأكاديمية، بما يعكس عمق وتنوع الخبرات التي تسهم في تشكيل مستقبل الصناعة في الدولة، حيث تمر الجوائز بعدة مراحل تبدأ من تقديم الطلبات، حيث يتم استلام طلبات المشاركة من مختلف الجهات.

بعد ذلك، تنتقل إلى مرحلة المراجعة من خلال لجان فنية متخصصة لتقييم جميع المشاركات بدقة، بهدف اختيار قائمة مختصرة من المرشحين الأوائل في كل فئة، ليأتي بعد ذلك دور اللجنة العليا للجائزة، التي تتولى عملية التصويت لاختيار الفائزين النهائيين.

وتُختتم المراحل بالحفل الرئيسي لتوزيع الجوائز، حيث يتم الإعلان عن الفائزين في فئتي الشركات الكبيرة والشركات الصغيرة والمتوسطة ضمن كل فئة، وذلك بالتزامن مع إطلاق فعاليات منصة “اصنع في الإمارات”.

وشهدت نسخة 2026 من الجوائز تكريم الفائزين ضمن ست فئات إستراتيجية هي ​جائزة الريادة في التكنولوجيا المتقدمة، وجائزة الصناعة الوطنية، وجائزة الجودة والمطابقة، وجائزة قادة صناعة المستقبل، وجائزة الرائد الملهم، وجائزة الحرف التقليدية الإماراتية.

وبعد عملية تقييم دقيقة من خلال اللجنة العليا للجوائز، تم اختيار الفائزين بناءً على تميّزهم، وأثرهم، وإسهاماتهم الملموسة في تعزيز نمو الصناعة الوطنية، ورفع تنافسيتها، ودعم منظومة الابتكار في دولة الإمارات، في خطوة تعكس التزام الدولة بتسريع تبنّي التكنولوجيا المتقدمة وترسيخ مكانتها مركزا عالميا للصناعة المتقدمة.

وفاز بجائزة الريادة في التكنولوجيا المتقدمة، فئة الشركات الكبرى: شركة هالكن، وفئة الشركات الصغيرة والمتوسطة: إيمنس، فيما فاز بجائزة الصناعة الوطنية ، فئة الشركات الكبرى: بروج بي إل سي ، وفئة الشركات الصغيرة والمتوسطة: جلوبال فارما ذ.م.م، بينما فاز بجائزة الجودة والمطابقة، في فئة الشركات الكبرى: مجموعة إمستيل ، وفئة الشركات الصغيرة والمتوسطة: ريم الشرق الأوسط.

وفاز بجائزة الجيل القادم، عبدالله أبو عبيد، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "VIAI Technologies"، فيما فاز بجائزة الرائد الملهم ، الدكتور بخيت الكثيري، الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في الإمارات لدى شركة مبادلة للاستثمار، بينما فاز بجائزة الحِرف التقليدية الإماراتية في فئة الأفراد: سعيد الشحي، عن حرفة الفخار التقليدي، وعتيجه المحيربي، وفاطمة المنصوري ، وفي فئة الشركات الداعمة للحرفيين، فاز استوديو أجزل للتصميم.

جدير بالذكر أن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أطلقت هذه الجوائز في عام 2023، لتكريم الأفراد والجهات التي قدّمت نماذج متميزة في الابتكار والتميّز الصناعي، وأسهمت في تعزيز تنافسية دولة الإمارات عالمياً، وترسيخ أسس نمو صناعي مستدام وقادر على التكيّف مع المتغيرات.