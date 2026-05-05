بلدية مدينة العين تنفذ أعمالاً تجميلية وتطويرية بمنطقتي الوقن والقوع

العين في 5 مايو /وام/ أنجزت بلدية مدينة العين، أعمال مشروع تجميل وتطوير مداخل منطقتي الوقن والقوع في إطار خططها الإستراتيجية لتطوير البنية التحتية الخضراء وتعزيز الاستدامة البيئية .

وشملت أعمال المشروع تنفيذ حزمة متكاملة من أعمال الزراعات التجميلية والتأهيل الحضري لمداخل المنطقتين.

كما تضمنت الأعمال تركيب الأسيجة التجميلية وتحديث أعمدة الإنارة .

وفي منطقة القوع، نفذت البلدية أعمال تطوير مماثلة تضمنت إنشاء مسطحات خضراء وزراعة الزهور الموسمية ومغطيات التربة في مدخل القوع، إلى جانب تعزيز العناصر التجميلية المتنوعة، بما يحقق تناغماً بصرياً يرفع من جاذبية المداخل ويعكس صورة حضارية لدى الزوار والسكان.

كما شملت الأعمال تطوير عدد من المرافق الحيوية في منطقة الوقن.