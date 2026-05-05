1.48 مليار درهم أصول القصّر لدى "أوقاف دبي" في 2025

دبي في 5 مايو/ وام/قالت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي إن أصول القصّر بلغت 1.48 مليار درهم بنهاية عام 2025، محققة نمواً بنسبة 17.4% مقارنة بالعام 2024.

جاء ذلك خلال استعراض تقرير إدارة الشؤون المالية في اجتماع مجلس إدارة المؤسسة الرابع عشر لعام 2026، الذي عُقد برئاسة سعادة عيسى الغرير، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، وبحضور سعادة علي محمد المطوع، الأمين العام للمؤسسة وأعضاء مجلس الادارة، وعدد من مديري الوحدات التنظيمية في المؤسسة.

وناقش الاجتماع أوضاع استثمارات المشمولين برعاية المؤسسة من القصّر وغيرهم على مدى السنوات الثلاث الماضية، من خلال الاطلاع على تقرير البيانات المالية، كما استعرض المجلس الاستراتيجية الاستثمارية للمؤسسة للسنوات المقبلة، والتي تحدد التوجهات المستقبلية وفق ضوابط تركز على المحافظة على أصول القصّر وتنميتها، وتعظيم عوائدها، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة بما يحقق أفضل العوائد الممكنة بأقل مستويات المخاطر.

وأظهرت النتائج المالية لتقرير المؤسسة تحقيق إجمالي إيرادات دخل بقيمة 71.2 مليون درهم خلال عام 2025، بزيادة بلغت 12% مقارنة بعام 2024، فيما استقرت المصروفات عند نحو 14.4 مليون درهم، ليصل صافي الربح التشغيلي إلى 57 مليون درهم، بنمو نسبته 15%، بما يعكس كفاءة الأداء التشغيلي والإدارة المالية للمؤسسة.

وقال سعادة عيسى الغرير، إن النتائج المالية المحققة تعكس نجاح النهج المؤسسي في إدارة وتنمية أموال المشمولين بالرعاية، وتؤكد كفاءة السياسات الاستثمارية التي تنتهجها المؤسسة في صون الأصول وتعظيم عوائدها وفق رؤية القيادة الرشيدة في توجيه العمل الوقفي لدعم الخطط الوطنية التنموية.

وأشار الغرير إلى أن 97% من الأصول تم توجيهها للاستثمار بشكل ثابت منذ ثلاث سنوات، وفق أسس مدروسة تراعي تحقيق التوازن بين العائد والمخاطر، بما يضمن الاستدامة المالية وحماية حقوق المشمولين بالرعاية.

وأضاف أن المؤسسة ماضية في تنفيذ استراتيجية استثمارية ثابتة ومستدامة تقوم على تنويع المحافظ الاستثمارية، واغتنام الفرص النوعية، وتطبيق أعلى معايير الحوكمة والشفافية، بما يسهم في تحقيق أفضل العوائد الممكنة، ويعزز قدرة المؤسسة على الوفاء بمسؤولياتها تجاه القصّر والمحجور عليهم، وترسيخ مكانتها نموذجاً رائداً في الإدارة الرشيدة للأموال.

من جانبه، أكد سعادة علي محمد المطوع أن المؤسسة تواصل تطوير منظومتها المالية والاستثمارية وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يعزز كفاءة إدارة الأصول ويرسخ الثقة المجتمعية بدورها في حماية أموال المشمولين برعايتها.

وأشار المطوع إلى أن أصول القصّر التي بلغت 1.48 مليار درهم بنهاية عام 2025 تعكس نجاح الخطط المعتمدة في تنمية أصول القصّر والحفاظ عليها، مؤكداً أن المؤسسة مستمرة في تبني خطط نوعية تسهم في رفع العوائد، وتنويع الاستثمارات، وتقديم أفضل الخدمات بما يحقق مصالح المشمولين بالرعاية وأسرهم.