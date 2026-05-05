"أبوظبي للغة العربية" ينظم ملتقى لمناقشة الأعمال الفائزة والمدرجة بالقائمة القصيرة لجائزة الشيخ زايد للكتاب

أبوظبي في 5 مايو / وام / نظم مركز أبوظبي للغة العربية، بالتعاون مع صالون الملتقى الأدبي، وفي إطار الاحتفالات بمرور عشرين عاماً على تأسيس جائزة الشيخ زايد للكتاب، جلسة في متحف زايد الوطني، لمناقشة الأعمال الفائزة والمدرجة في القائمة القصيرة للجائزة في دورتها للعام 2026، بمشاركة نخبة من الأدباء والكتّاب وممثلي الصالونات الأدبية من مختلف إمارات الدولة، بالإضافة إلى مهتمين بالشأن الثقافي في إطار إستراتيجية الجائزة الرامية إلى ترسيخ الشراكات الثقافية، وإثراء المشهد الأدبي، وتعزيز الحضور العربي الإبداعي .

وبدأت الفعالية بجلسة افتتاحية تضمنت كلمة عبر الفيديو لسعادة الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية والأمين العام للجائزة، رحب خلالها بالحضور، وأثنى على دور الملتقيات الأدبية، ونوادي القراءة، في إثراء الحياة الثقافية.

وقال: "نحتفل اليوم بمرور عشرين عاماً على تأسيس جائزة الشيخ زايد للكتاب التي صارت خلال عقدين من عمرها منصة ثقافية دولية مرموقة، شجّعت الأصالة والابتكار، وكرّمت مئات المبدعين، ودعمت النشر والترجمة، وأطلقت مبادرات ومنحاً، أسهمت في تعزيز حضور الأدب العربي عالمياً، وإثراء الهوية واللغة والثقافة العربية".

وأضاف: "بلا شك فإن قراءاتكم النقدية والتحليلية، ستكون إضافة مهمة تعزز دور القوائم القصيرة للجائزة وأثرها في التعريف بالأعمال الجادة التي تخدم الثقافة والمعرفة، وترتقي بها".

وناقشت الجلسة الأولى، التي أدارتها أسماء صديق المطوع، رئيسة ومؤسسة صالون الملتقى الأدبي، الرواية الفائزة بفرع الآداب للعام 2026 "مواليد حديقة الحيوان" للكاتب المصري أشرف العشماوي، الصادر عن الدار المصرية اللبنانية عام 2024.

وشارك في النقاش الدكتورة فاطمة المعمري من "مجلس شما للفكر"، والدكتورة جميلة خانجي من "صالون الملتقى الأدبي"، وسلوى فؤاد القدومي من "منتدى شرق وغرب الثقافي"، والدكتور تركي الزعابي من "صالون الجاحظ"، ومروة ملحم من "مؤسسة طيران الإمارات للآداب".

وناقشت الجلسة الثانية، التي أدارتها الدكتورة مريم الهاشمي، رواية "فورور" للكاتب العراقي نزار عبدالستار، الصادر عن هاشيت أنطوان – نوفل عام 2024. وشارك فيها مها بو حليقة من "مؤسسة بحر الثقافة"، والدكتورة مايا أبو ظهر من "ملتقى الراويات"، وبدور البدور من "نادي السادسة مساءً".

أما الجلسة الثالثة فتناولت رواية "سر الزعفرانة" للدكتورة بدرية البشر من المملكة العربية السعودية، الصادر عن دار الشروق عام 2025. وأدارتها الإعلامية عائشة سلطان من صالون المنتدى الثقافي. وشارك في الجلسة لولوة المنصوري من "المجلس الأدبي في اتحاد كتاب وأدباء الإمارات"، ورولا البنا من "استراحة معرفة"، وأمسية الرفاعي من "منتدى اقرأ للكتاب".

وتُعَد الملتقيات الأدبية المرتبطة بالجائزة مشروعاً ثقافياً إستراتيجياً يهدف إلى إثراء المشهد الثقافي العربي، وتسليط الضوء على الإبداعات المتميزة، وتطوير الذائقة الأدبية والنقدية.

وشهدت الترشيحات للدورة العشرين نمواً لافتاً مقارنة بالدورة السابقة، فقد تصدر فرع الآداب قائمة الترشيحات بـ 1117 عملاً، ما يعكس الثقة التي تحظى بها الجائزة ودورها في دعم المواهب الأدبية والفكرية حول العالم.