تنمية المجتمع أبوظبي تحتفي بمرور عامين على "مديم"

أبوظبي في 5 مايو / وام / شكّل نموذج" مديم" الذي أطلق منذ عامين 26% من إجمالي الأعراس في إمارة أبوظبي، مع انخفاض تكاليف الأعراس بأكثر من 41% مقارنةً بالأعراس التقليدية.وأظهر النموذج ارتفاع عقود الزواج في الإمارة بنسبة 22%. كما أُقيم 1,343 عرساً وفقه فيما أكمل أكثر من 4,000 مواطن ومواطنة برنامج تأهيل المقبلين على الزواج المُقدَّم من خلال مركز مديم لإعداد الأسرة.

وفي هذا الصدد نظّمت دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، اليوم، لقاءً بمناسبة مرور عامين على إطلاق مبادرة «مديم»، وذلك في مركز مديم لإعداد الأسرة استعرضت خلاله أبرز النتائج المتحققة .

ويأتي تنظيم اللقاء تزامناً مع عام الأسرة في الدولة، تأكيداً على دور الدائرة في مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز استقرار الأسرة وجودة حياتها.

وكانت مبادرة "مديم" قد أُطلقت في أبريل 2024 ضمن استراتيجية أبوظبي لجودة حياة الأسرة، بهدف تعزيز جاهزية الشباب للزواج وتكوين أسر سعيدة ومستقرة، من خلال منظومة متكاملة من الخدمات التي ترافقهم خلال مختلف مراحل تكوين الأسرة.

وقالت سعادة الدكتورة منى المنصوري، المدير العام لهيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي بالإنابة، ومدير مبادرة مديم: ما تحققه «مِديم» اليوم ينعكس في قصص واقعية لشباب وشابات إماراتيين اختاروا أن يبدأوا حياتهم الأسرية بثقة واستقرار، من خلال الخدمات والمزايا التي تقدمها المبادرة، سواء عبر نموذج مِديم لأعراس النساء، أو برنامج تأهيل المقبلين على الزواج في مركز مِديم لإعداد الأسرة، إلى جانب حزمة الباقات والمزايا المقدّمة بالتعاون مع أكثر من 40 جهة من القطاعين الحكومي والخاص.

وأوضحت "أن مديم تسهم في تهيئة بيئة داعمة تُسهّل على الشباب خطواتهم نحو الزواج، وتمنحهم خيارات أكثر توازناً واستقراراً، بما يُخفف التحديات التي قد تواجههم في هذه المرحلة.وبعد عامين، نلمس أثراً واضحاً يتمثل في استعداد أكبر للزواج في سن مبكّر، ووعي أعلى بالإدارة المالية، وتمسّك بالقيم الإماراتية الأصيلة، وهو ما يشكّل مؤشراً حقيقياً على تقدّمنا".

وأضافت المنصوري، ومع دخول «مديم» عامها الثالث، تواصل دائرة تنمية المجتمع توسيع نطاق المبادرة من خلال خطط تشمل افتتاح مركز مديم لإعداد الأسرة في مدينة العين، إلى جانب تطوير الخدمات الحالية وإطلاق خدمات جديدة، بما يعزز جاهزية الشباب للزواج ويدعم الاستقرار الأسري، ويسهم في بناء مجتمع أكثر تماسكاً وازدهاراً.

وأكدت لوكالة انباء الإمارات " وام "، أهمية مبادرة " مديم " لتشكّل ركيزة أساسية في بناء أسرة إماراتية متماسكة وقادرة على مواجهة التحديات المستقبلية، مشيرة إلى أن المبادرة تسهم في ترسيخ مفهوم الزواج المستدام القائم على الوعي والتخطيط والمسؤولية.

وأشارت إلى أن هذه النتائج تعكس التزام " مديم " المستمر بتطوير منظومة متكاملة من الخدمات والمزايا التي تدعم الشباب وتسهم في إحياء قيم الزواج الأصيلة وتعزيز مهاراتهم في بناء الأسرة إلى جانب تمكينهم اقتصادياً ومالياً بما يهيئ لهم انطلاقة واثقة نحو تأسيس حياة زوجية سعيدة ومستقرة ويسهم في تعزيز تماسك المجتمع واستدامته.