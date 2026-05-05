الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس يرفد رياضة الجودو بـ7 حكام جدد

الشارقة في 5 مايو / وام / منح اتحاد الإمارات للجودو 7 من الحكام شهادات النجاح من منتسبي نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس.

سلم الشهادات الأمين العام لاتحاد الجودو محمد جاسم، بحضور عضو مجلس الإدارة ومشرف الإمارات الشمالية والأكاديميات عيسى بن هويدن، ورئيس لجنة الحكام أحمد سليمان البلوشي.

وثمّن محمد جاسم الجهود التي بذلها نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس باستضافة الدورة وتوفير بيئة مثالية، ورفدها بعدد من اللاعبين المميزين والمهتمين بالتحول إلى كوادر تحكيمية مواطنة، مما ساهم في نجاحها وتعزيز الروح الرياضية.

من جانبه اشاد سعادة احمد سعيد الجروان رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس جهود اتحاد الجودو، والروح الرياضية للمشاركين، ودور مشرف الدورة إداري الفرق الرياضية ماجد خلف العويس، مما ساهم في نجاحها، موجهاً كلمته للحكام الجدد بضرورة استثمار الفرص لمزيد من التطور والنجاح، مشيراً إلى أن المبادرة تمثل جزءاً أساسياً من خطط النادي لاستثمار الكوادر المواطنة من اللاعبين، وبناء مستقبل رياضي مستدام.

والحكام الذين نالوا شهادات النجاح، محمد ماجد العويس، عمر عبدالعزيز شهيل، محمد عمر المهيري، محمد سلطان عقلان، محمد سالم الظاهري، خالد عبدالرزاق الحاج، وعبدالعزيز اللوغاني.