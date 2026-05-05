غباش يبحث العلاقات البرلمانية مع جنوب السودان

أبوظبي في 5 مايو/ وام/ استقبل معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، سعادة استيفن لوال نقور أكون، رئيس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط ودول الخليج في المجلس التشريعي القومي في جمهورية جنوب السودان، وبحث معه سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون البرلماني والاقتصادي بين البلدين، وذلك في مقر المجلس بأبوظبي .

وتسلّم معاليه خلال اللقاء رسالة خطية من رئيس المجلس التشريعي القومي بجمهورية جنوب السودان، تتصل بتعزيز العلاقات البرلمانية وتطوير التعاون الثنائي بين البلدين.

وحضر اللقاء سعادة سعيد العابدي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، وسعادة الدكتور عمر النعيمي الأمين العام للمجلس.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تطوير وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية بين الجانبين، من خلال تبادل الزيارات وتعزيز التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا، بما يدعم علاقات التعاون القائمة بين دولة الإمارات وجمهورية جنوب السودان في مختلف المجالات.

كما تناول اللقاء عدداً من التطورات الإقليمية والدولية، حيث أكد معالي صقر غباش أن التوترات الجيوسياسية تنعكس بصورة مباشرة على سلاسل الإمداد وأسواق الطاقة وحركة التجارة الدولية.

وتطرق إلى التطورات الإقليمية الراهنة وما شهدته المنطقة من تهديدات وتحديات أمنية، مؤكداً أن دولة الإمارات تعاملت مع مختلف التحديات بمسؤولية واتزان، بما يعكس نهجها القائم على تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأكد معاليه أهمية لجنة الصداقة البرلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي والمجلس التشريعي القومي الانتقالي في جنوب السودان، بما يسهم في الارتقاء بالعلاقات الثنائية وتعزيز أوجه العمل البرلماني المشترك نحو آفاق أوسع، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

وشدد على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق البرلماني بين المجلسين، وتوحيد المواقف والرؤى حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الدعم في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، لا سيما الاتحاد البرلماني الدولي.

كما أكد أهمية البناء على العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين، بما يعزز مختلف مجالات التعاون المشترك ويخدم تطلعات شعوبهما في التنمية والازدهار والاستقرار.

وفيما يتعلق بالأزمة السودانية، أكد معاليه أن موقف دولة الإمارات تجاه الأزمة في السودان واضح وثابت، ويرتكز على دعم الجهود الرامية إلى التوصل لوقف فوري لإطلاق النار، وإقرار هدنة إنسانية عاجلة، ودفع مسار الحل السلمي، إلى جانب مواصلة تقديم الدعم الإنساني والإغاثي العاجل.

وأشار معاليه إلى أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لإنهاء الأزمة ودعم المساعي التي تسهم في إنهاء معاناة الشعب السوداني وتحقيق تطلعاته في الأمن والاستقرار والحياة الكريمة.

من جانبه، أعرب سعادة النائب استيفن لوال نقور أكون عن تقديره لدور دولة الإمارات، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية والاستفادة من الخبرات الإماراتية، مشيداً بما تشهده الدولة من تطور في مختلف القطاعات وما تحظى به من سمعة دولية واحترام عالمي بفضل سياساتها القائمة على قيم السلام والتسامح والانفتاح .