"مان جروب" تعتزم تأسيس مقر لعملياتها في "أبوظبي العالمي"

أبوظبي في 5 مايو /وام/ أعلن "أبوظبي العالمي" ، اليوم، أن "مان جروب بي إل سي"، شركة الاستثمارات البديلة المدرجة في سوق لندن للأوراق المالية، والتي تدير أصولاً إجمالية تقارب 228.7 مليار دولار، تمضي قدماً في تنفيذ خططها لتأسيس مقر لها في أبوظبي، حيث تقدمت بطلب لدى أبوظبي العالمي "ADGM" للحصول على رخصة من الفئة 3 A.

ويعكس هذا التطور استمرار توسّع الشركة في الشرق الأوسط، حيث تعتزم تأسيس مركز استراتيجي لها في الإمارة، وذلك رهناً بالحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة، ومن المتوقع تأسيس المقر خلال الفترة القادمة، ما يعزز تواصل الشركة مع المستثمرين الإقليميين ويدعم حضورها وبصمتها التشغيلية العالمية.

ويتزامن هذا الإعلان مع الزخم المتواصل الذي يشهده أبوظبي العالمي، حيث يواصل استقطاب كبرى شركات إدارة الأصول والاستثمار البديل عالمياً، وشهدت الأشهر الأخيرة إقدام عدد من المؤسسات الدولية، من بينها "باين كابيتال" و"بيرينغز" و"هيل هاوس إنفستمنت" على تأسيس مكاتب لها في أبوظبي، ما يعزز الدور المتنامي للإمارة في مشهد تدفق رؤوس الأموال العالمية.

وقال معالي جاسم أحمد الزعابي، رئيس مجلس إدارة أبوظبي العالمي، إن قرار شركة "مان جروب" تأسيس حضور لها في أبوظبي يعكس قوة أسواق رأس المال لدينا وعمق ثقة المستثمرين العالميين في عاصمة دولة الإمارات، ومع مواصلة أبوظبي ترسيخ مكانتها بصفتها عاصمة رأس المال، يواصل أبوظبي العالمي تركيزه على تمكين المؤسسات الدولية الرائدة من النمو انطلاقاً من أبوظبي، من خلال بيئة تنظيمية موثوقة، وبنية تحتية عالمية المستوى، وإمكانية الوصول إلى رؤوس أموال طويلة الأجل. ونتطلع إلى الترحيب بتوسّع حضور شركة "مان جروب" في المنطقة من خلال أبوظبي العالمي.

وقالت روبين غرو، الرئيسة التنفيذية لشركة "مان جروب"، لطالما اعتبرت شركة "مان جروب"، أن إمارة أبوظبي تشكل أحد أكثر المراكز المالية ديناميكية على مستوى العالم، ويُمثّل تقديم طلبنا للحصول على ترخيص من الفئة 3A خطوة رئيسية تعكس مستوى التزامنا تجاه المنطقة، وترتبط علاقتنا بأبوظبي بجذورٍ راسخة، بدءاً من مشاركتنا في اللجنة الاستشارية التأسيسية لأبوظبي العالمي قبل أكثر من عشر سنوات، وصولاً إلى الشراكات القوية والممتدة لعقود التي بنيناها مع الجهات الاستثمارية المحلية المتقدمة في مجالات الاستثمار والبحوث وتبادل المعرفة. ونتطلع إلى تأسيس مقر وحضور يتيحان لنا توسيع أنشطتنا لتشمل خدمات التوزيع والاستثمار والتداول.

ويعزز تأسيس مقر "مان جروب" في أبوظبي مكانة الإمارة كمركز مالي دولي محوري لشركات إدارة الأصول والاستثمار، وكان قد واصل أبوظبي العالمي تحقيق نمو قوي، حيث ارتفع إجمالي الأصول تحت الإدارة بنسبة 36% في عام 2025، مع أكثر من 12,000 رخصة نشطة، ما يعكس ثقة المستثمرين الدوليين في قوة منظومته.

ومع توسع هذه المنظومة في مجالات صناديق التحوط، ورأس المال الخاص، والاستراتيجيات الكمية، يواصل المركز المالي الدولي ترسيخ مكانة أبوظبي باعتبارها "عاصمة رأس المال" ووجهة عالمية رائدة تربط رؤوس الأموال عبر آسيا وأوروبا والشرق الأوسط.