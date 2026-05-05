شرطة دبي تُشارك في أسبوع المرور الخليجي 2026

دبي في 5 مايو / وام / شاركت القيادة العامة لشرطة دبي في فعاليات أسبوع المرور الخليجي الموحد .

وقال العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، إن الاحتفال بأسبوع المرور الخليجي الموحد تحت شعار “أعبر بأمان” لعام 2026 يهدف إلى تعزيز نشر الثقافة المرورية، وتكريس السلوكيات المرورية السليمة، وتوحيد الجهود الرامية إلى إرساء ثقافة مجتمعية تغطي مختلف جوانب السلامة المرورية، وتخدم رؤية القيادات الشرطية في تحقيق الأهداف المنشودة.

وأشار إلى أن أسبوع المرور الخليجي يُعد فرصة لتبادل المعلومات والخبرات بين المشاركين،موضحا أن شرطة دبي أعدّت برامج وفعاليات عدة ضمن الأسبوع من خلال تنظيم معرض توعوي في “العربي سنتر”، يتضمن فعاليات ومحاضرات وبرامج توعوية تستهدف مختلف فئات المجتمع.