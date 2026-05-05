مجموعة موانئ أبوظبي و"سي إم إيه تيرمينالز ميناء خليفة" ومجموعة "سي إم إيه سي جي إم" توقع مذكرة لتوسيع الامتداد اللوجستي الداخلي في الدولة

أبوظبي في 5 مايو / وام / وقّعت مجموعة موانئ أبوظبي (ADX: ADPORTS)، الممكّن العالمي الرائد للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية، مذكرة تفاهم مع محطة حاويات "سي إم إيه تيرمينالز ميناء خليفة" ومجموعة "سي إم إيه سي جي إم"، الرائدة العالمية في الحلول اللوجستية البحرية والبرية والجوية، بهدف تطوير حلول نقل متعدد الوسائط عالية الكفاءة، وتوسيع الامتداد اللوجستي الداخلي في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة، من خلال شبكة مجموعة موانئ أبوظبي الداخلية متعددة الوسائط والمتكاملة.

وسيعمل الشركاء الثلاثة بموجب المذكرة لتعزيز تدفق البضائع عبر شبكة مجموعة موانئ أبوظبي الداخلية المتكاملة متعددة الوسائط والمرتبطة بالسكك الحديدية، والتي تشمل مستودعات حاويات داخلية وموانئ جافة ومستودعات بضائع، ما يسهم في توسيع نطاق تغطية محطة "سي إم إيه تيرمينالز ميناء خليفة" لتصل إلى الأسواق الاستهلاكية والصناعية والإقليمية الداخلية.

و يستطلع الجانبان بموجب هذا التعاون فرص تعزيز تدفق البضائع على امتداد أسواق دولة الإمارات العربية المتحدة ومن ضمن ذلك الإمارات الشمالية، والمنطقة خارج الدولة، مع القيام في ذات الوقت بتوسيع خيارات الممرات التجارية عبر قنوات ربط داخلية بواسطة السكك الحديدية لتصل إلى حدود سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية.

ويهدف التعاون من خلال دعم كفاءة التدفقات البرية للبضائع إلى القطاعات الصناعية، إلى دعم جدول أعمال النمو الصناعي لدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال إنشاء ممرات تصدير مرنة وأكثر قدرة على التكيف مع المتغيرات وتوفير خيارات في المناطق الداخلية وبوابات برية متعددة.

وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي: "تعد مذكرة التفاهم الموقعة خطوة هامة تهدف إلى تعزيز الأسس اللوجستية الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة وجمعها تحت مظلة منصة موحدة. وسنتمكن من خلال إدراج ’سي إم إيه سي جي إم‘ كأول خط شحن عالمي يشارك في هذه الشبكة، من توسيع نطاق تغطية محطة ’سي إم إيه تيرمينالز ميناء خليفة‘، وإنشاء بوابة تجارية أكثر ترابطاً ومرونة وقدرة على التكيف مع المتغيرات داخل الدولة وخارجها. وتدعم هذه المبادرة التي تتماشى مع توجيهات قيادتنا الرشيدة طموحات النمو الصناعي الوطني من خلال تعزيز حركة البضائع الواردة، وتحسين خيارات الممرات التجارية، وتقوية المزايا التنافسية لسلاسل التوريد الوطنية".

هذا وتم افتتاح محطة "سي إم إيه تيرمينالز ميناء خليفة" في ديسمبر عام 2024، وهي مشروع مشترك بين مجموعة "سي إم إيه سي جي إم" (70%) ومجموعة موانئ أبوظبي (30%)، وتعد واحدة من بين ثلاث محطات حاويات في ميناء خليفة مُدارة من قبل أكبر خطوط الشحن العالمية.

من جهته، قال جيسبر ستينباك، المدير الإقليمي لمناطق الشرق الأوسط والخليج وشبه القارة الهندية والمحيط الهندي في مجموعة "سي إم إيه سي جي إم": "يعزز هذا التعاون دور محطة ’سي إم إيه تيرمينالز ميناء خليفة‘ كبوابة مدعومة بشبكة داخلية تسهم في توسيع نطاق حضور ’سي إم إيه سي جي إم‘ إلى ما وراء الميناء، عبر شبكة ربط داخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة والأسواق الإقليمية. ستدعم الشراكة من خلال ربط الخدمات البحرية بصورة مباشرة مع الحركة البرية للبضائع، كفاءات مسارات الشحن، ومرونة سلسلة الإمداد، وستحسن الخدمات المقدمة إلى المتعاملين".

وتجدر الإشارة إلى أن الشبكة الداخلية متعددة الوسائط لمجموعة موانئ أبوظبي تربط الموانئ البحرية بموانئ جافة، ومنشآت للبضائع مرتبطة بالسكك الحديدية، ومراكز الطلب الصناعي على امتداد دولة الإمارات العربية المتحدة، ما يسهم في تيسير حركة البضائع على نحو أفضل، ويعزز الربط الداخلي، ويحسن إمكانية الوصول إلى الممرات التجارية الإقليمية.