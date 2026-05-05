افتتاح جناح الإمارات في المعرض الدولي للدفاع والطيران بإسطنبول

إسطنبول في 5 مايو /وام/ فتح الجناح الوطني لدولة الإمارات، اليوم، أبوابه للزوار والوفود المشاركة في المعرض الدولي للدفاع والطيران (SAHA) 2026، أحد أبرز الفعاليات العالمية المتخصصة في قطاعات الدفاع والطيران والفضاء، والذي يُقام خلال الفترة من 5 إلى 9 مايو في مركز إسطنبول للمعارض.

وتنظم مجموعة "أدنيك"، إحدى شركات مدن، بدعم من وزارة الدفاع، ومجلس التوازن للتمكين الدفاعي "توازن"، الجناح الوطني لدولة الإمارات، الذي يعكس التزام الدولة بتعزيز التعاون العالمي في مجالات الدفاع والطيران، ودعم الشراكات الصناعية المهمة والتي تضيف للقطاع الصناعي الوطني.

ويجمع الجناح نخبة من أبرز المؤسسات الوطنية في مجالي الدفاع والطيران، بما في ذلك مجلس التوازن للتمكين الدفاعي "توازن"، وإيدج جروب، وجينيريشن 5 (Generation 5)، وإيه إيه إل جروب؛ حيث تستعرض هذه الجهات أحدث الحلول الدفاعية المتكاملة متعددة المجالات عبر البر والجو والبحر، بما يعكس مكانة دولة الإمارات وحضورها في مشهد الابتكار الدفاعي العالمي.

ويعمل مجلس التوازن للتمكين الدفاعي "توازن"، في إطار مشاركته، على توحيد جهود الشركات الوطنية تحت مظلة جناح وطني واحد، بما يتماشى مع إستراتيجيته الرامية إلى تعزيز تنافسية قطاع الدفاع المحلي، وبناء شراكات إستراتيجية في مجالات الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة.

كما يركز المجلس على تسهيل اللقاءات الثنائية مع الشركات والمؤسسات الدفاعية الدولية، واستكشاف فرص التصنيع المشترك ونقل التكنولوجيا وتطوير سلاسل الإمداد الدفاعية، إلى جانب إبراز القدرات الصناعية المتقدمة للدولة والكفاءات الوطنية العاملة في هذا القطاع الحيوي.

​وتستعرض إيدج جروب، إحدى أبرز مجموعات التكنولوجيا المتقدمة والدفاع على مستوى العالم، خبراتها العميقة في فهم متطلبات المشهد الأمني في تركيا والمنطقة المحيطة، من خلال عرض أحدث أنظمتها من الأسلحة الذكية، وأنظمة الدفاع الجوي، وحلول الحرب الإلكترونية.

ومن بين الأنظمة الذكية المعروضة، الذخائر الموجهة بدقة بعيدة المدى من طراز AL TARIQ-LR، وسلسلة THUNDER الاقتصادية، وعائلة DESERT STING، وصاروخ MANSUP-ER المضاد للسفن، إلى جانب أنظمة SHADOW للذخائر الجوالة سريعة الانتشار.

كما تعرض المجموعة نظام Skynex SKYKNIGHT للدفاع الجوي، ونظام SKYSHIELD QD للتصدي للطائرات بدون طيار، إضافة إلى حلول متقدمة في مجال الحرب الإلكترونية، تشمل نظام ACTIVECELL- SAR لتتبع إشارات الهواتف المحمولة، ونظام GPS-PROTECT 4 لمقاومة التشويش على أنظمة تحديد المواقع عبر مختلف المنصات.

من جانبها، تستعرض Generation 5 مجموعة حلولها الدفاعية وقدراتها في التصنيع المتقدم، مسلطة الضوء على نموذجها المتكامل الذي يشمل البحث والتطوير، والتصنيع، والاختبار، والتكامل، والدعم طوال دورة الحياة التشغيلية، بما يسرّع وتيرة التطوير ويعزز الجاهزية التشغيلية المستدامة.

كما تبرز الشركة حضورها الكبير في الأسواق العالمية، مع التركيز على تبادل المعرفة وبناء الشراكات، ومن خلال تسليط الضوء على القدرات والابتكارات الوطنية في المجال التكنولوجي.

أما إيه إيه إل جروب، المتخصصة في صيانة وإصلاح وعمرة الطائرات ذات الأجنحة الدوارة، فتستعرض مجموعة متكاملة من خدماتها، تشمل الصيانة، والدعم الفني، والخدمات اللوجستية، والتدريب، والتحديث، وتطوير المهام وفق متطلبات التشغيل.

كما تسلط الضوء على خبراتها في برامج التحديث والتطوير المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات العملاء التشغيلية، مع التركيز على تقديم حلول موثوقة وفعالة من حيث التكلفة تعزز جاهزية الأساطيل الجوية على مستوى العالم.

ويستقطب المعرض الدولي للدفاع والطيران (SAHA) 2026 آلاف الشركات الدولية وكبار صناع القرار من أكثر من 120 دولة، ويوفر منصة عالمية لتبادل المعرفة وتعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، والتصنيع الدفاعي، والأنظمة غير المأهولة، والابتكار العسكري.