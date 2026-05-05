مصر تفرض رسوما على تصدير الأسمدة النيتروجينية لمدة 3 شهور

القاهرة في 5 مايو/ وام/ فرضت مصر رسوما بشكل مؤقت على تصدير الأسمدة النيتروجينية في ظل التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية.

وحددت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية رسوما على التصدير قدرها 90 دولارا للطن، أو ما يعادله بالجنيه المصري. ويدخل ‌القرار ⁠حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم ويظل ‌ساريا لمدة ثلاثة ⁠أشهر وفق قرار نشر في الجريدة الرسمية.

كانت مصر رفعت في وقت سابق من هذا ⁠الأسبوع، أسعار الغاز الطبيعي ⁠لعدد من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، بما في ذلك الأسمدة والبتروكيماويات ⁠والصلب والأسمنت، ​كجزء من جهود ⁠أوسع نطاقا لإعادة هيكلة أسعار الطاقة لقطاع الصناعة، حيث يعد قطاع الأسمدة من الصناعات الرئيسية في مصر.

وزادت فاتورة واردات الطاقة في مصر ​إلى أكثر ‌من المثلين، كما صعدت تكاليف استيراد الغاز ​الطبيعي الشهرية إلى ثلاثة أمثال تقريبا، مع زيادة الاعتماد على واردات الغاز الطبيعي المسال .

