"الإمارات للمحامين" و"لايترون" تتعاونان لتطوير الذكاء الاصطناعي القانوني

الشارقة في 5 مايو /وام/ وقّعت جمعية الإمارات للمحامين، اتفاقية تعاون مع شركة "لايترون"، بهدف إدخال حلول الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى المجتمع القانوني في دولة الإمارات، بما يسهم في تطوير بيئة مهنية حديثة قادرة على المنافسة إقليميًا وعالميًا.

وجرى توقيع الاتفاقية بحضور المستشار زايد سعيد الشامسي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، والمستشار راني صادر، الرئيس التنفيذي لشركة "لايترون".

وأعرب الطرفان عن رغبتهما في تعزيز التعاون في مجالات التحول الرقمي والابتكار القانوني، واتفقا على العمل وفق مجموعة من المحاور التي تركز على تطوير استخدامات الذكاء الاصطناعي في الخدمات القانونية، ورفع كفاءة الكوادر المهنية، وتبني أحدث التقنيات الداعمة للعمل القانوني.

وتأتي هذه الاتفاقية استكمالًا لجهود الجمعية في تعزيز الشراكات الإستراتيجية، وامتدادًا لمذكرة التفاهم الموقعة سابقًا بين الجمعية وشركة "صادر" في عام 2021، والتي هدفت إلى دعم مجالات الثقافة القانونية وطباعة الكتب القانونية بتخصصاتها المختلفة.

وتُعد الاتفاقية إطارًا تنظيميًا يحدد مبادئ التعاون والإجراءات الأساسية لتنفيذ المبادرات المشتركة بين الطرفين، بما يعزز تطوير المنظومة القانونية في دولة الإمارات، ويواكب التحولات التقنية المتسارعة.

وتنص الاتفاقية على تحقيق مجموعة من الأهداف الاإستراتيجية، أبرزها إبراز الدور الريادي لجمعية الإمارات للمحامين في قيادة التحول الرقمي لمهنة المحاماة، وتطوير البيئة القانونية بما يتماشى مع المستجدات التقنية والمعرفية، إلى جانب تعزيز تنافسية المجتمع القانوني الإماراتي على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

كما تهدف إلى تزويد القانونيين بأدوات رقمية متقدمة تعكس أفضل الممارسات العالمية، بما يسهم في رفع جودة وكفاءة الخدمات القانونية، إضافة إلى نشر الوعي بالتقنيات الحديثة وأثرها في تطوير المهنة والمجتمع القانوني.

وقال المستشار زايد سعيد الشامسي، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن الذكاء الاصطناعي أصبح ضرورة وأداة أساسية لأي مهني، مشيرًا إلى حاجة المحامي للوصول السريع إلى المعلومات وأدوات البحث القانوني، موضحا أن الاتفاقية تمهد لإطلاق منصة ذكاء اصطناعي قانوني متخصصة بقوانين وأحكام دولة الإمارات، مع تضمين بعض القوانين المقارنة، بما يعزز دقة البحث القانوني ويواكب خصوصية النظام القانوني في الدولة، مشيرا إلى أن المنصة المرتقبة ستسهم في تطوير أدوات البحث لدى المحامين، وتعزيز الكفاءة المهنية.

من جانبه، قال المستشار راني صادر، إن شركة "لايترون" تمتلك خبرة طويلة في مجال النشر القانوني وبناء قواعد البيانات المتخصصة، مشيرًا إلى أن المنصة الجديدة ستوفر قاعدة معلومات قانونية متكاملة تشمل التشريعات والاجتهادات القضائية والآراء الفقهية في دولة الإمارات.

وأوضح أن إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي في المنصة سيسهم في تسهيل عمليات البحث القانوني بشكل كبير، مع ضمان موثوقية المصادر، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستدعم تطوير الثقافة القانونية المتخصصة، وتعزز كفاءة العاملين في القطاع القانوني.