"إنسبشن" تطلق أول مساعد ذكاء اصطناعي مؤسسي

أبوظبي في 5 مايو /وام/ أعلنت شركة "إنسبشن" التابعة لمجموعة "جي 42" اليوم، عن إطلاق InceptionClaw، وهو مساعد ذكاء اصطناعي سيادي فائق ومخصص للمؤسسات، يتجاوز دوره مجرد الإجابة على الاستفسارات ليشمل الإدارة الاستباقية لأعباء العمل الخاصة بقادة المؤسسات والمسؤولين الحكوميين.

تم تطوير المساعد الجديد استناداً إلى منصة "كاتاليست" التابعة لشركة إنسبشن، وهو مدعومٌ بنماذج كومباس المتقدمة للعمل وفقاً للضوابط والمعايير المعتمدة في دولة الإمارات.

ويُعدInceptionClaw أول مساعد ذكاء اصطناعي مؤسسي فائق من نوع “Agentic AI”، يتميز بكونه مصمماً في دولة الإمارات وذا بنية تصميمية سيادية.

ويتبنى InceptionClaw نهجاً استباقياً في حين تكتفي معظم أدوات المساعدة القائمة على الذكاء الاصطناعي بانتظار الأوامر لتبدأ عملها، حيث يعمل باستمرار على مراقبة جدول المواعيد والبريد الإلكتروني وأدوات إدارة المشاريع، لتسليط الضوء على التحديثات الأهم، كما يقوم بتقديم ملخصات منظمة، وتنبيهات فورية، وموجزات صوتية يرسلها مباشرةً إلى تطبيقات المراسلة، أو تطبيق تيمز أو البريد الإلكتروني؛ وكل ذلك حتى قبل أن يحتاج المستخدم لفتح أي تطبيق.

وتتيح لهم الأداة الجديدة بالنسبة للمسؤولين التنفيذيين طلب موجز صباحي لجدول أعمالهم الأسبوعي، ليحصلوا على ملخص شامل يستند إلى مصادر متعددة ومُرتب بحسب الأولوية، كما يمكنهم ضبط إعدادات النظام لتلقّي موجز دوري مساء كل أحد، ليصلهم أسبوعياً دون الحاجة لإصدار أي أوامر إضافية.

وبفضل الإمكانات، يمكن للقادة دخول الاجتماعات الهامة مزودين بتحليلات دقيقة حول المنافسين، قام مساعد الذكاء الاصطناعي بإعدادها تلقائياً خلال الليل.

ويعمل المساعد الجديد بصفة مدمجة على منصة "كاتاليست" السيادية التابعة لشركة إنسبشن، والمدعومة بنماذج "كومباس جي بي تي-5.إكس"، مما يعني بقاء كافة البيانات داخل النطاق الجغرافي والقانوني لدولة الإمارات، وتحت مظلة ضوابط غرين شيلد السيادية.

وبالنسبة للوزارات الحكومية، والقطاعات الخاضعة للوائح التنظيمية، والمؤسسات التي تفرض متطلبات صارمة لتوطين البيانات، يسهم InceptionClaw في إزالة حاجز انعدام الثقة الذي يجعل من مساعدي الذكاء الاصطناعي العامة أدواتٍ غير صالحة للاستخدام في مسارات عمل المؤسسات.

وقال أشيش كوشي، الرئيس التنفيذي لشركة إنسبشن، إن المؤسسات والحكومات تحتاج إلى وكلاء ذكاء اصطناعي يتمتعون بالقوة ويخضعون للمساءلة، وفي كل يوم تقوم فيه المؤسسات بنشر أدوات الذكاء الاصطناعي دون ضوابط سيادية، فإنها تُراكم مخاطر قد لا تتكشف لها إلا بعد فوات الأوان، ويُعيد InceptionClaw تعريف ما يمكن لمساعد الذكاء الاصطناعي القيام به، والمجالات التي يمكن الوثوق به للعمل ضمنها، كما يمنح المؤسسات القدرة على نشر وكلاء الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، دون التفريط بمقومات الأمن أو السيادة.

ويتوفر InceptionClaw فورياً للقيادة التنفيذية في شركة إنسبشن، على أن يبدأ طرحه عبر منظومة مجموعة جي 42 خلال الشهر الجاري.