اتحاد الفروسية ينظم البطولة الختامية لالتقاط الأوتاد في دبي

أبوظبي في 5 مايو/وام /أعلن اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، اعتماد تنظيم البطولة الختامية لالتقاط الأوتاد في مدينة دبي الدولية للقدرة على مدار أيام 8 و9 و10 مايو الجاري.

وأكد في بيان له أن البطولة العاشرة في الموسم على مستوى الفرق والفردي تشهد مشاركة فرسان وفارسات من داخل الدولة وخارجها، بعد نجاح مميز للفعاليات الماضية في كل من أبوظبي ودبي.

وأشار راشد حميد المزروعي رئيس قسم التقاط الأوتاد باتحاد الإمارات للفروسية والسباق، إلى إكتمال جميع الترتيبات للبطولة الختامية في الموسم، مع تزايد أعداد المشاركين بعد فتح باب التسجيل، مشيرا إلى أن المنافسات المختلفة شهدت تطورا لافتا في المستويات الفنية يسهم في الارتقاء بقدرات المنتخب الوطني.