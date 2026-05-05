"أنالوج" تستعرض روبوتاً ذكياً مدعوماً بنظام "آنا" المطوّر في أبوظبي

أبوظبي في 5 مايو /وام/ استعرضت شركة "أنالوج Analog"، خلال مشاركتها في الدورة الخامسة من معرض "اصنع في الإمارات 2026"، نظام ذكاء اصطناعي تفاعلي يحمل اسم "آنا"، جرى تطوير برمجياته وأنظمته التشغيلية محلياً في أبوظبي، وتحديداً في جزيرة ياس، في خطوة تعكس تنامي القدرات الإماراتية في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات المتقدمة، وتعزز مكانة الدولة مركزاً إقليمياً للتقنيات المستقبلية.

وأكد كارلوس بالاسيوس، مهندس تطبيقات ميدانية في الشركة، لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن "Analog" تعمل على تطوير منظومة تقنية متقدمة تعزز حضور الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات، من خلال حلول "الواقع المختلط" التي تدمج بيانات المستشعرات بالبيئات الرقمية، بما يتيح للأنظمة الذكية التفاعل المباشر مع محيطها وتحليل المعطيات واتخاذ القرارات بصورة مستقلة.

وأوضح أن "آنا" يمثل نموذجاً متطوراً لأنظمة الذكاء الاصطناعي متعددة المهام، إذ يتمتع بقدرات تحليلية واستقلالية متقدمة تُمكنه من فهم المواقف والاستجابة لها، إضافة إلى التحكم بالأجهزة والروبوتات استناداً إلى السياق المقدم، دون الحاجة إلى أوامر تفصيلية، بما يعزز كفاءة التكامل بين الإنسان والآلة داخل البيئات التشغيلية الذكية.

وأشار إلى أن تصميم الشخصية الافتراضية لـ "آنا" بالحجاب جاء انسجاماً مع الهوية الإماراتية، وفي إطار توجه الشركة نحو تمكين المرأة وتعزيز تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي محلياً، بما يعكس توظيف التكنولوجيا الحديثة ضمن سياق ثقافي ومجتمعي يعبر عن البيئة الإماراتية.

وأضاف أن "آنا" تؤدي دوراً محورياً ضمن الروبوت "AnaBo" المخصص لقطاع الضيافة والإرشاد الذكي، حيث يمكنه توجيه الزوار داخل المعرض والمواقع الكبرى، وإرشادهم إلى الأجنحة المختلفة إلى جانب تزويدهم بمعلومات تفصيلية حول الجهات المشاركة في "اصنع في الإمارات"، والتعرف إلى أسمائهم، واقتراح أجنحة أو وجهات أخرى تتناسب مع اهتماماتهم، ضمن تجربة تفاعلية متكاملة مدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر جهاز واحد.

ونوه أن "آنا" تعمل عبر روبوت متطور من شركة Boston Dynamics، فيما تعتمد المنظومة على تقنيات "الواقع المختلط" التي تربط العالم المادي بالعالم الافتراضي عبر دمج بيانات المستشعرات داخل البيئات الرقمية، بما يمكن الأنظمة الذكية من التفاعل واتخاذ القرارات ذاتياً.