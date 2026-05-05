"اكتفاء" و"الظاهرة" توقعان مذكرة تفاهم لتطوير القطاع الزراعي

أبوظبي في 5 مايو /وام/ وقّعت مؤسسة الشارقة للإنتاج الزراعي والحيواني "اكتفاء"، التابعة لدائرة الزراعة والثروة الحيوانية، اليوم، مذكرة تفاهم مع شركة "الظاهرة"، في إطار دعم جهود استدامة القطاع الزراعي المحلي وتعزيز كفاءته.

وقّع المذكرة سعادة الدكتور خليفة مصبح الطنيجي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الشارقة للإنتاج الزراعي والحيواني "اكتفاء"، ووسام عباس المدير العام لشركة "الظاهرة" في دول مجلس التعاون الخليجي.

وتهدف المذكرة التي وقعت على هامش منصة "اصنع في الإمارات 2026" إلى تعزيز أُطر الشراكة الإستراتيجية التي تسهم في تعزيز سلاسل القيمة الزراعية ودعم منظومة الأمن الغذائي واستكشاف التحديات التي تواجه القطاع الزراعي المحلي والعمل على تطوير آليات عملية ومستدامة تسهم في الارتقاء بالإنتاج الزراعي بما يُعزّز مرونته وكفاءته ويضمن استدامته.

وتُمثّل هذه المذكرة خطوة تأسيسية للتعاون في مجالات حلول الأعلاف الحيوانية، وتطوير أساليب توريد مرنة ومصممة وفق الاحتياجات إلى جانب بحث فرص أوسع للتعاون الزراعي على المستوى العالمي.

وقال سعادة الدكتور خليفة مصبح الطنيجي، إن المذكرة تمثل بداية تعاون إستراتيجي بين الجانبين بهدف تطوير العلاقة لتصبح شركة "الظاهرة" شريكاً زراعياً رئيساً للمؤسسة، نظرا لما تمتلكه من خبرات زارعية كبيرة في قطاع الأعمال الزراعية ويعكس التزام الطرفين بتعزيز النمو المستدام للقطاع الحيوي.

وأضاف أن هذا التعاون يعكس الأهمية الإستراتيجية للقطاع الزراعي ويسهم في تحقيق التكامل بين المؤسسات الزراعية الوطنية الرائدة بما يدعم توجهات دولة الإمارات نحو تطوير القطاع الزراعي وفق أسس أكثر كفاءة وجودة ويضمن استدامة الموارد الطبيعية.

من جانبه أكد وسام عباس، حرص شركة الظاهرة على بناء شراكات إستراتيجية راسخة تسهم في تحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل وتُعزّز مرونة سلاسل الإمداد وتدعم استدامة القطاع.