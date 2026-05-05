توقيع مذكرة تفاهم بين "أبوظبي للشركات العائلية" و"أبوظبي الإسلامي" خلال "اصنع في الإمارات"

أبوظبي في 5 مايو/وام/ أعلن مجلس أبوظبي للشركات العائلية، اليوم، توقيع مذكرة تفاهم مع مصرف أبوظبي الإسلامي، خلال فعاليات "اصنع في الإمارات 2026" المقامة في أبوظبي، وذلك بهدف إرساء إطار منظم لتقديم خدمات مصرفية متميزة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لأعضاء مجلس أبوظبي للشركات العائلية.

وبموجب الاتفاقية، سيتيح مصرف أبوظبي الإسلامي لأعضاء المجلس مجموعة من الخدمات والمزايا المخصصة للمتعاملين من الخدمات المصرفية الخاصة، بما في ذلك إدارة علاقات مخصصة مع مدير علاقات خاص، وتسريع إجراءات انضمام المتعاملين، وحلول استثمارية مخصصة، وبطاقات مغطاة.

ويأتي التعاون بهدف تلبية المتطلبات المالية الخاصة بالعائلات الثرية وأصحاب الأعمال الذين يمثلهم المجلس.

وتغطي الاتفاقية ثلاث مجالات رئيسية للتعاون، تشمل: توفير حلول الخدمات المصرفية الخاصة والمتميزة، وتنفيذ حملات تسويقية وترويجية مشتركة تستهدف أعضاء المجلس، إلى جانب تقديم خدمات مخصصة.

كما سيعمل مصرف أبوظبي الإسلامي على تطوير بوابة إلكترونية على موقعه الرسمي حصرياً لأعضاء مجلس أبوظبي للشركات العائلية، وذلك بالتنسيق الكامل مع المجلس.

وقال سعادة مسعود المسعود، نائب رئيس مجلس أبوظبي للشركات العائلية وأمين صندوق مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، إن مذكرة التفاهم هذه تعكس التزام مجلس أبوظبي للشركات العائلية بربط أعضائه بخدمات مالية عالمية المستوى تتوافق استراتيجياً مع طموحات أعمالهم، وترتكز على مبادئ التمويل الإسلامي.

وقال حسن عبد الله الشامسي، مدير الخدمات المصرفية الخاصة بالإنابة لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي، إن الشراكة مع مجلس أبوظبي للشركات العائلية لتقديم خدمات مصرفية خاصة متكاملة من، ترتكز على فهم تطلعات العائلات، وتوفير حلول مالية مخصصة.