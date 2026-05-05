افتتاح مركز خورفكان للرياضات البحرية

الشارقة في 5 مايو /وام/ افتتح الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، مركز خورفكان للرياضات البحرية، بحضور محمد عبيد الحصان، أمين عام مجلس الشارقة الرياضي، وخالد جاسم المدفع، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.

وتزامن افتتاح المركز مع تنظيم بطولة خورفكان للتجديف الأرضي، التي شهدت مشاركة 130 لاعبًا ولاعبة، في إطار دعم الأنشطة الرياضية المتنوعة وتعزيز حضور الرياضات البحرية في المنطقة.

ويخضع المركز لإشراف نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، وقد جُهّز بأحدث المعدات والتقنيات، بما يتيح استثمار الواجهة البحرية لمدينة خورفكان في تنظيم المسابقات المحلية واستضافة البطولات الدولية.

وزار الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي نادي دبا الحصن الثقافي الرياضي، وشركة دبا الحصن لكرة القدم؛ حيث اطّلع على سير العمل والمنشآت الرياضية.