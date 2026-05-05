"الرياضات المائية" يعتمد برنامج المشاركات الخارجية في 2026

دبي في 5 مايو / وام / أعلن اتحاد الإمارات للرياضات المائية، اعتماد المشاركة في عدد من البطولات الخليجية والقارية والدولية ضمن برنامج عام 2026، والتي تتضمن دورة الألعاب الخليجية في الدوحة خلال مايو الجاري، وبطولة آسيا للفئات العمرية في بانكوك خلال يوليو المقبل، والبطولة العربية للفئات العمرية ايضا في مملكة البحرين أواخر أغسطس المقبل.

كما تشمل المشاركات دورة الألعاب الآسيوية في آيتشي-ناغويا والمقررة في سبتمبر المقبل، ودورة ألعاب الشباب في داكار خلال شهري أكتوبر ونوفمبر، على أن تختتم المشاركات ببطولة العالم للسباحة (25 مترًا) في الصين خلال ديسمبر المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرياضات المائية، الذي عقد أمس، برئاسة عبدالله الوهيبي، رئيس مجلس الإدارة، وبحضور أعضاء المجلس.

وقال محمد السويدي، الأمين العام للاتحاد، إن المشاركة في العديد من البطولات الخليجية والقارية والدولية، تأتي في إطار الحرص على تطبيق خطة متكاملة تواكب طموحات المنتخبات الوطنية، وتطوير منظومة العمل الفني والتنظيمي.

وأضاف: "نعمل على توفير أفضل بيئة إعداد للسباحين، بما يسهم في رفع مستوى الأداء وتحقيق نتائج إيجابية تعكس تطور رياضة السباحة في الدولة، مع التركيز على دعم الفئات العمرية وبناء قاعدة قوية للمستقبل، بما يعزز حضور دولة الإمارات في مختلف المحافل خلال المرحلة المقبلة".