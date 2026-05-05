عمار بن حميد يزور فعاليات "اصنع في الإمارات 2026"

أبوظبي في 5 مايو/ وام/ زار سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، اليوم، فعاليات "اصنع في الإمارات 2026" في مركز أدنيك أبوظبي .

وقام سمو ولي عهد عجمان، بجولة في المنصة، رافقه خلالها الشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي، عضو المجلس التنفيذي في عجمان، والشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، رئيس دائرة عجمان الرقمية، حيث اطلع سموه، بحضور معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، على أحدث المشاريع الوطنية التي تستهدف تطوير القطاع الصناعي في الدولة.

وزار سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، منصة مجموعة "إيدج"، حيث استمع إلى شرح حول أحدث الابتكارات في الصناعات الدفاعية، كما اطلع سموه خلال زيارته منصة مجلس الأمن السيبراني الإماراتي، على أبرز الجهود الوطنية في تعزيز الأمن السيبراني، وحماية ودعم البنية التحتية الرقمية، بما يسهم في ترسيخ بيئة صناعية آمنة ومتقدمة في الدولة.

وأكد سمو ولي عهد عجمان، أنّ قيادة دولة الإمارات، تولي القطاع الصناعي اهتماماً كبيراً، وتحرص على دعم الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها، عبر توفير الممكنات التي تسهم في نموها واستدامتها.

وقال سموه، إنّ "اصنع في الإمارات"، تعكس ما وصلت إليه الدولة من تقدم صناعي يقوم على رؤية استراتيجية طموحة تستهدف بناء قطاع صناعي مستدام ومنافس إقليمياً وعالمياً.

وأضاف سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي: "ما نشهده اليوم يؤكد أنّ الصناعة الوطنية باتت ركيزة أساسية في مسيرة التنويع الاقتصادي، ورسالة واضحة للعالم على مرونة اقتصاد الدولة، وقدرته على التكيّف مع المتغيرات العالمية".

وأكد سموه، إنّ المنصة تمثل نموذجاً عملياً لدعم نمو القطاع الصناعي من خلال تمكين الشركات الوطنية وتعزيز حضورها، وفتح آفاق جديدة للاستثمار والابتكار، بما يسهم في ترسيخ مكانة الدولة مركزاً صناعياً متقدماً، ويعزز تنافسيتها على الساحة الدولية.

يشار إلى أن الدورة الخامسة من منصة «اصنع في الإمارات» تشهد مشاركة أكثر من 1245 شركة عارضة ضمن 12 قطاعاً صناعياً، ومن المتوقع أن تستقطب المنصة أكثر من 120,000 زائر، من بينهم مستثمرون دوليون، ومصنّعون، وصنّاع قرار، وقادة القطاع الصناعي.