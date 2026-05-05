شرطة دبي تنظم سباق "الروح الإيجابية للدراجات الهوائية "

دبي في 5 مايو /وام/ أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بلجنة تأمين الفعاليات ومبادرة مجلس الروح الإيجابية، تنظيم سباق "الروح الإيجابية للدراجات الهوائية" في نسخته الرابعة، يوم 9 مايو الجاري في حلبة دبي أوتودروم، بجوائز تصل إلى 90 ألف درهم.

وأوضحت أن السباق يأتي ضمن الفعاليات الرياضية المجتمعية الهادفة إلى تعزيز نمط الحياة الصحي ونشر الثقافة الرياضية بين فئات المجتمع، خاصة الأطفال والناشئين، مشيرة إلى أنه يُقام بنظام "الكريتيريوم" على حلبة مغلقة بمسافة إجمالية تبلغ 10 كيلومترات، ويشمل عدة فئات عمرية وتنافسية.

ينطلق السباق في الساعة السادسة مساءً وفق مواعيد محددة لكل فئة من الرجال والنساء والأطفال من عمر 5 سنوات فما فوق.