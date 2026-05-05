شيخة الناخي الشخصية الثقافية لجائزة الشارقة لإبداعات المرأة الخليجية

الشارقة في 5 مايو /وام/ أعلن المكتب الثقافي في مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع، اختيار الكاتبة الإماراتية شيخة مبارك الناخي، شخصيةً ثقافيةً مكرّمة ضمن جائزة الشارقة لإبداعات المرأة الخليجية في دورتها الثامنة، وذلك في إطار الاستعدادات لتنظيم حفل الجائزة.

وأكدت صالحة عبيد غابش، المستشار الثقافي في المكتب، أن اختيار شيخة مبارك الناخي، جاء تقديراً لمسيرتها الأدبية الحافلة بالعطاء والتميز، ودورها في دعم الحراك الثقافي، وتعزيز حضور المرأة في مجالات الأدب والثقافة، إلى جانب تفاعلها مع قضايا المجتمع ، موضحة أن تكريمها سيتم خلال حفل الجائزة الذي يقام في 23 يونيو المقبل.

وتُعد شيخة مبارك الناخي من رائدات القصة القصيرة في دولة الإمارات؛ حيث بدأت مسيرتها بنشر قصة "الرحيل" في سبعينات القرن الماضي، قبل أن تواصل إنتاجها الأدبي عبر مجموعة من الإصدارات القصصية، من بينها "الرحيل"، و"رياح الشمال"، و"العزف على أوتار الفرح"، كما أسهمت في العمل الثقافي والإعلامي من خلال عضويتها في هيئة تحرير مجلة "صوت المرأة"، وترؤسها تحرير مجلة "الزهور" كأول مجلة أطفال في الدولة، إضافة إلى رئاستها مجلة "أشرعة" الأدبية النسائية.