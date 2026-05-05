"دبي الخيرية" تطلق حملة الأضاحي لعام 2026

دبي في 5 مايو /وام/ أعلنت جمعية دبي الخيرية، عن إطلاق "حملة الأضاحي" لعام 1447هـ - 2026م .

وتستهدف الحملة التي تستمر حتى عيد الأضحى المبارك، توفير لحوم الأضاحي وكسوة العيد للأيتام وأبناء الأسر المتعففة، تزامنًا مع تنفيذ مشروع "حج البدل" وسلسلة من المبادرات التنموية الأخرى.

وذكر سعادة المهندس عادل السويدي، عضو مجلس الإدارة وأمين الصندوق بجمعية دبي الخيرية أن الجمعية وضعت خطة متكاملة لذبح وتوزيع الأضاحي تسعى من خلالها للوصول إلى قرابة 15 ألف مستفيد داخل الدولة و280 ألف مستفيد خارجها .

وأشار إلى أن الحملة تتضمن مبادرة "حج البدل"؛ وهي خدمة إنسانية تهدف إلى تمكين غير القادرين صحيا أو الراغبين في إشراك ذويهم المتوفين في ثواب الفريضة من تحقيق هذه الأمنية الإيمانية .

أما مبادرة "كساء العيد" فتهدف إلى إدخال البهجة على قلوب 10 آلاف مستفيد من الأسر المتعففة والأيتام وأصحاب الهمم والأرامل .