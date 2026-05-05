غرفة الفجيرة ومصرف الإمارات للتنمية يوقعان مذكرة تفاهم خلال "اصنع في الإمارات"

أبوظبي في 5 مايو /وام/ وقعت غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، مذكرة تفاهم مع مصرف الإمارات للتنمية، لمناقشة وبحث مجالات التعاون المحتملة والمشاريع والخدمات التي تعود بالنفع بين الطرفين.

جاء ذلك خلال مشاركة الغرفة ضمن جناح حكومة الفجيرة في منصة "اصنع في الإمارات 2026" المقامة في مركز أدنيك بأبوظبي.

ويعمل الطرفان معاً في مبادرات ومشروعات مشتركة بهدف تعزيز ودعم ريادة الأعمال والقطاع الصناعي والشركات العاملة في القطاعات ذات الصلة.

حضر مراسم توقيع المذكرة سعادة الشيخ سعيد بن سرور الشرقي، رئيس مجلس إدارة الغرفة، وسعادة محمد سيف السويدي، مدير عام مصرف أبوظبي للتنمية، ووقعها من جانب الغرفة سعادة سلطان جميع الهنداسي، المدير العام، وعن المصرف سعادة شاكر فريد عبد الرحمن زينل، رئيس إدارة الأعمال المصرفية.

وأكد سعادة الشيخ سعيد بن سرور الشرقي، أهمية منصة "اصنع في الإمارات" في تطوير وازدهار القطاع الصناعي، مشيرا إلى أن مذكرة التفاهم بين الغرفة ومصرف الإمارات للتنمية ستسهم في تسهيل الخدمات لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع المتميزة.