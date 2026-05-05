"الشارقة للفنون" تشارك في إنتاج عرضين في مهرجان كونستن ببروكسل

الشارقة في 5 مايو /وام/ تشارك مؤسسة الشارقة للفنون في إنتاج عرضين أدائيين يُقدمان للمرة الأولى عالمياً ضمن مهرجان كونستن الفنون في بروكسل 2026؛ حيث يقدّم كلٌّ من أبيتشابونغ ويراسيثاكول، وماريا حسّابي، عملين فنيين يجمعان بين الأداء والسينما والكوريوغرافيا.

ويعرض المخرج أبيتشابونغ ويراسيثاكول عمله "زهرة النسيان" خلال الفترة من 8 إلى 11 مايو الجاري في كنيسة "ليه بريجيتين"، فيما تقدم الفنانة ماريا حسّابي عملها "نحن" من 17 إلى 19 مايو الجاري في مركز "بوزار" للفنون الجميلة.

وتؤكد مشاركة مؤسسة الشارقة للفنون، في إنتاج هذين العملين، التزامها بدعم الممارسات الفنية متعددة التخصصات، وتعزيز حضور الفنانين المعاصرين على الساحة الدولية، إلى جانب ترسيخ دورها في دعم الإنتاج الفني العالمي والتبادل الثقافي.