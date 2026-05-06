"بروميثيوس ميديكال إنترناشيونال" تستعرض حلولها الطبية بـ"اصنع في الإمارات"

أبوظبي في 5 مايو /وام/ تواصل الشركات الإماراتية ترسيخ حضورها في قطاع الخدمات الطبية المتقدمة، عبر تطوير حلول وطنية متخصصة في التدريب الطبي والاستجابة للطوارئ، بما يدعم تنافسية القطاع الصحي ويعزز انتشار الخبرات الإماراتية في الأسواق العالمية، لا سيما في مجالات الاستجابة الطبية السريعة للبيئات النائية والمواقع الحيوية.

فقد رسخت شركة "بروميثيوس ميديكال إنترناشيونال" التابعة لـ "ريسبونس بلس القابضة"، والتي تأسست في دولة الإمارات قبل نحو عشرة أعوام، مكانتها كمزود وطني متخصص في التدريب الطبي التطبيقي، من خلال إعداد الكوادر للتعامل السريع والفعال مع الحالات الطارئة، ورفع جاهزية فرق العمل في المواقع الحيوية والمناطق البعيدة عن الخدمات الصحية.

وقال أحمد الصلح، مدير عام "بروميثيوس ميديكال إنترناشيونال"، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن المشاركة في الدورة الخامسة من معرض "اصنع في الإمارات" تمثل فرصة لاستعراض الحلول التدريبية الطبية المتقدمة التي تطورها الشركة داخل الدولة، وتعزيز انتشار الكفاءات الإماراتية في الأسواق الخارجية، مشيراً إلى أن الشركة توفر برامج متخصصة في الطب العسكري الميداني، إلى جانب تدريب الكوادر المدنية على الإسعافات الأولية وآليات التعامل مع الإصابات الحرجة.

ونوه إلى نجاح الشركة في نقل خبراتها التدريبية إلى عدد من الدول، بينها المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة وسويسرا والنرويج وجزر البهاما، بالتزامن مع تنامي الطلب العالمي على برامج التأهيل الطبي المتخصص، خصوصاً لدى الجهات والشركات العاملة في البيئات النائية التي تتطلب استجابة أولية سريعة للحفاظ على حياة المصابين إلى حين وصول الفرق الطبية المختصة.

ولفت إلى أن من أبرز مشاريع الشركة تطوير أول إسعاف جوي إماراتي متكامل عبر طائرة مجهزة كوحدة عناية فائقة متطورة، ومخصصة لنقل المرضى من دولة الإمارات إلى الخارج لتلقي العلاج وإعادتهم إلى الدولة، موضحاً أن الطائرة حصلت على ترخيص من دائرة الصحة – أبوظبي وتحمل تسجيلاً إماراتياً، مع قدرتها على تنفيذ رحلات طويلة المدى وتوفير رعاية طبية مكثفة على متنها، بما يعكس تطور منظومة الخدمات الطبية المتقدمة في الدولة.