فوز دبا على البطائح في دوري أدنوك للمحترفين

أبوظبي في 5 مايو/ وام/ انطلقت اليوم مواجهات الجولة 24 من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، حيث أقيمت 4 مباريات.

وشهدت المواجهات فوز دبا على البطائح 2-1 في ملعب دبا، وبهذه النتيجة رفع رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثاني عشر، وتوقف رصيد البطائح عند 19 نقطة في المركز الرابع عشر.

وضمن الجولة ذاتها تعادل بني ياس مع الظفرة 2-2 في استاد بني ياس وبهذه النتيجة رفع بني ياس رصيده إلى 26 نقطة في المركز التاسع، والظفرة إلى 19 نقطة في المركز الثالث عشر.

فيما تعادل عجمان مع الجزيرة 1-1 في استاد راشد بن سعيد وبهذه النتيجة رفع عجمان رصيده إلى 28 نقطة في المركز السابع، والجزيرة إلى 41 نقطة في المركز الثالث .

وتعادل أيضا كلباء مع خورفكان بدون أهداف في ملعب كلباء وبهذه النتيجة رفع كلباء رصيده إلى 24 نقطة في المركز الحادي عشروخورفكان إلى 26 نقطة في المركز الثامن.