الزيودي : قواتنا المسلحة الباسلة أثبتت كفاءتها الاستثنائية واحترافيتها العالية

أبوظبي في 5 مايو/وام/ قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية إن الذكرى الخمسين لتوحيد القوات المسلحة (اليوبيل الذهبي) مناسبة وطنية عزيزة على قلوب أبناء الوطن جميعاً، نستحضر فيها بكل فخر وإجلال الإرث الخالد للوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" وإخوانه الآباء المؤسسين، ورؤيتهم الاستشرافية التي رسمت ملامح مستقبل الوطن، واستكملت أركان الاتحاد، حين اتخذوا قرارهم الاستراتيجي، النابع من نظرة مستقبلية ثاقبة، بتوحيد القوات المسلحة قبل خمسة عقود، ليبقى هذا اليوم علامة فارقة في مسيرة الاتحاد ونهضة الإمارات ومسيرتها الحافة بالإنجازات.

وقال معاليه:"نواصل اليوم جني ثمار ما زرعه الآباء المؤسسون من قيم الوحدة والتلاحم، والجهد الدؤوب لأبناء وبنات الوطن من منتسبي القوات المسلحة على مدار هذه العقود، والذين نجحوا في مواصلة بناء درع الوطن الحصين ليكون قادراً وجاهزاً لحماية مقدرات الدولة وصون سيادتها، وردع كل من تسول له نفسه المساس بأمنها واستقرارها.

وأضاف معاليه: "لقد أثبتت قواتنا المسلحة الباسلة في الفترة الأخيرة، كعهدها دائماً، كفاءتها الاستثنائية واحترافيتها العالية في التصدي للاعتداءات الإيرانية الإرهابية، لتبرهن للعالم أجمع أن أبناء وبنات الإمارات هم الحصن المنيع في وجه التحديات.

وقال معاليه: "في اليوبيل الذهبي لهذه الذكرى المجيدة، نستحضر مواقف البطولة والإقدام التي سطرها أبناء الوطن في ميادين الشرف، ونقف إجلالاً لتضحيات رجال القوات المسلحة وشهدائها الأبرار الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن، لتظل تضحياتهم نبراساً يضيء درب الأجيال ويحفزنا جميعاً على مواصلة مسيرة البناء والعطاء.. وبهذه المناسبة أتقدم بأسمى آيات التحية والتقدير إلى أسر الشهداء الذين ضربوا أروع أمثلة الصبر والصمود، وإلى قواتنا المسلحة الباسلة، درع الوطن الحصين، وأبطالها الذين يبذلون الغالي والنفيس دفاعاً عن أمن الوطن ومقدراته وسيادته بكل بسالة وفداء.. سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد شهداءنا الأبرار بواسع رحمته، وأن يحفظ دولة الإمارات منارةً للسلام والازدهار، وأن يديم على شعبها الكريم نعمة الأمن والأمان والاستقرار والازدهار.

وأكد أن ذكرى توحيد القوات المسلحة ستبقى دائماً مصدر فخر واعتزاز لكل إماراتي، ودافعاً لمواصلة مسيرة الاتحاد تحت لواء قيادتنا الرشيدة، لتظل الإمارات واحة أمن وسلام وازدهار للأجيال القادمة من أبنائها والمقيمين على أرضها الطيبة.