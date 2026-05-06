عهود الرومي: توحيد القوات المسلحة مناسبة وطنية تجسد قيم الاتحاد

ابوظبي في 5 مايو/وام/ أكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، أن اليوبيل الذهبي لتوحيد القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة يمثل مناسبة عزيزة على النفوس، راسخة في الوجدان، يحتفي بها شعب الإمارات بقيمة الاتحاد السامية، وبالرؤية المستقبلية التي يقودها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة "حفظه الله"، في مسيرة متواصلة بدأها الآباء المؤسسون، لبناء دولة متقدمة ومزدهرة، بسواعد أبناء وبنات الإمارات المخلصين، الذين يجسدون أسمى معاني الانتماء للوطن والولاء لقيادته.

وقالت معاليها إن القوات المسلحة تمثل مصدر فخر لمجتمع دولة الإمارات، ودرعاً حصيناً للوطن الذي تأسس على فكر الاتحاد، وتطور برؤية مستقبلية محورها الإنسان الإماراتي، لتغدو نموذجاً يُحتذى في التقدم والازدهار والتنمية الشاملة في مختلف المجالات.

وهنأت معالي عهود الرومي القيادة الرشيدة، ومجتمع دولة الإمارات، وقيادة ومنتسبي ومنتسبات القوات المسلحة، بهذه المناسبة الوطنية الغالية، متمنية للقوات المسلحة مزيداً من التقدم والتوفيق في في أداء رسالتها الوطنية، وخدمة الوطن وحماية سيادته ومكتسباته، لبناء مستقبل أكثر ازدهاراً للأجيال القادمة.