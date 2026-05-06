أدانوا خلالها العدوان الإيراني الإرهابي الذي يستهدف الإمارات..رئيس الدولة يتلقى اتصالات هاتفية من قادة عدد من الدول

أبوظبي في 5 مايو /وام/ تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله "اتصالات هاتفية من عدد من القادة أعربوا خلالها عن إدانة الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي تستهدف المدنيين والمواقع والمنشآت المدنية في دولة الإمارات وتمثل انتهاكاً لسيادة الدولة وتهديداً لأمنها واستقرارها

وقد تلقى سموه اتصالات من كل من..صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية ومعالي بنيامين نتنياهو رئيس وزراء دولة إسرائيل ومعالي مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان العراق الشقيق، وأكد القادة تضامن بلدانهم مع دولة الإمارات ودعمها كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وضمان سلامة مواطنيها.