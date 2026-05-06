عمر العلماء: توحيد القوات المسلحة ركيزة استراتيجية في مسيرة الاتحاد وصون منجزاته الوطنية

أبوظبي في 5 مايو/وام/ أكد معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، أن القوات المسلحة تواصل مسيرة التطور والتقدم النوعي بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة "حفظه الله"، مشدداً على أن ذكرى توحيدها تمثل مناسبة وطنية راسخة في وجدان المجتمع، ومحطة استراتيجية في مسيرة الاتحاد، تواصل الدولة البناء عليها خدمة للمجتمع وأجيال المستقبل.

وقال معاليه بمناسبة الذكرى الخمسين واليوبيل الذهبي لتوحيد القوات المسلحة، إن توحيد القوات المسلحة جسد المعنى الأصيل لشعار "جيش واحد، وروح واحدة، وشعب موحد"، ضمن معادلة وطنية متكاملة عززت التلاحم بين القيادة والشعب ورسخت القيم السامية للاتحاد، مؤكداً أن الإمارات اختارت منذ تأسيسها أن يكون اتحادها مصدر قوتها، وأن تكون قواتها المسلحة عنوان عزتها، الأمر الذي جعل الاتحاد أكثر صلابة وقدرة على مواجهة التحديات بثقة واقتدار.

وأضاف معاليه أن القوات المسلحة الإماراتية تواصل أداء دورها المحوري بكفاءة عالية في الدفاع عن الوطن وحماية منجزاته، إلى جانب دورها الإنساني النبيل في مختلف الأزمات، حيث تواصل تقديم نموذج مشرف يعكس قيم الإمارات القائمة على أن الإنسان أولاً، وأن حماية المكتسبات الوطنية مسؤولية متكاملة مع رسالة إنسانية تسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار، وتعزز حضور الدولة شريكاً فاعلاً في بناء مستقبل أكثر أمناً وازدهاراً.