وكيل وزارة العدل .. ذكرى توحيد القوات المسلحة تجسيد لمسيرة وطنية رائدة

أبوظبي في 5 أبريل/وام/ قال سعادة مبارك علي عبدالله النيادي وكيل وزارة العدل إن الاحتفاء بالذكرى الخمسين لتوحيد القوات المسلحة يُجسّد تقديراً لمسيرة وطنية رائدة ونموذج إماراتي متفرّد في بناء الدولة الحديثة، حيث تكاملت القوة العسكرية مع منظومة العدالة وسيادة القانون لتشكّل معاً دعامةً راسخةً لصون مكتسبات الوطن ودعم مسيرته التنموية.

وأكد سعادته في كلمة له أن ما حققته دولة الإمارات العربية المتحدة من ريادةٍ إقليمية ودولية هو ثمرة رؤية استراتيجية استباقية أرست مفهوم الدفاع عن الوطن كمسؤولية وطنية تضامنية، تتكامل فيها الجاهزية الدفاعية مع كفاءة المنظومة القانونية والتشريعية، بما يعزّز أمن المجتمع واستقراره.

وشدد سعادته بهذه المناسبة على الدور التكاملي الوثيق بين المؤسسات الوطنية، وفي مقدمتها المنظومة العدلية، في ترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون بما يعزز مسيرة التنمية الشاملة وصون حقوق الأفراد والمجتمع، مشيراً إلى أن التفوق لا يقتصر على القدرات العسكرية فحسب، بل يشمل أيضاً إعداد كوادر وطنية مؤهلة تتمتع بالكفاءة والاحترافية، بما يعزز التوازن بين التقدم التنموي وعناصر القوة الرادعة ويرسّخ مكانة الدولة في مجالات الأمن والاستقرار والابتكار.

وثمّن سعادته الدور التاريخي والتضحيات الجليلة لرجال القوات المسلحة، وما يبذلونه من جهود مخلصة في أداء واجبهم الوطني، بما يعكس أسمى قيم الولاء والانتماء التي تشكّل جوهر الهوية الوطنية الإماراتية، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة (حفظه الله)، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان، وأن يوفقها لمواصلة مسيرتها نحو مزيد من التقدم والازدهار.