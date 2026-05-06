"الاتحادية للشباب": توحيد القوات المسلحة مسيرة وطن تُلهم الأجيال وتعزّز دور الشباب

أبوظبي في 6 مايو / وام / قال سعادة خالد محمد النعيمي، مدير المؤسسة الاتحادية للشباب: " نحتفي بذكرى توحيد القوات المسلحة في عامها الخمسين، مستلهمين من هذه المناسبة محطة وطنية جسدت تماسك الصف ووحدة الهدف، ورسّخت نموذجاً متكاملاً في بناء مؤسسات قوية تقوم على التكامل والجاهزية، وأسهمت في ترسيخ قيم الانتماء والولاء لدى أبناء الوطن، وتعزيز دور الشباب كشركاء فاعلين في مسيرة التنمية."

وأضاف: "تمثل هذه المناسبة دليلاً على أن ما تحقق لم يكن وليد اللحظة، وإنما نتاج رؤية بعيدة المدى وإرادة قوية لا تعرف التراجع، وهو ما يضع على عاتق الأجيال القادمة مسؤولية مواصلة البناء بروح المبادرة، وتعزيز حضورهم في مختلف ميادين العمل الوطني، انطلاقاً من إيمان راسخ بأن مستقبل الإمارات يُصنع بعقول أبنائها وعزيمتهم."