"زايد لأصحاب الهمم": الذكرى الخمسون لتوحيد القوات المسلحة تجسد الثبات والعطاء

أبوظبي في 6 مايو / وام / قال سعادة عبدالله عبدالعالي الحميدان، الأمين العام لهيئة زايد لأصحاب الهمم، بمناسبة الذكرى الخمسين لتوحيد القوات المسلحة الإماراتية، إن مسيرة الوطن جعلت من الاتحاد طريقاً للمجد، ومن القوة درعاً لصون المكتسبات، لتبقى هذه الذكرى شاهداً حياً على خمسين عاماً من الثبات والعطاء، صنعت فيها الإمارات نموذجاً متفرداً في الأمن والاستقرار، ورسخت حضورها كدولة تُبنى بالإنسان وتزدهر بوحدته وتمضي بثقة نحو المستقبل.

وأضاف سعادته أنه في هذه المناسبة الوطنية الغالية، نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وإلى إخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وسمو الشّيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وإلى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو أولياء العهود، وإلى شعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها الطيبة.