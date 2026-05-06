المكتب الإعلامي لحكومة عجمان: توحيد القوات المسلحة يعكس حكمة القيادة ورؤيتها المستقبلية

عجمان في 6 مايو/ وام / أكد سعادة محمد عبد الله الكعبي، المدير التنفيذي للمكتب الإعلامي لحكومة عجمان، أن توحيد قواتنا المسلحة في السادس من مايو عام 1976 كان قراراً سيادياً وإستراتيجياً مهماً، يعكس حكمة القيادة الرشيدة ونظرتها المستقبلية الثاقبة، كما شكّل منعطفاً تاريخياً بارزاً أسهم في ترسيخ ركائز القوات المسلحة وتعزيز تفوقها وقدرتها على الذود عن حياض الوطن وصون مكتسباته.

وقال في كلمة بمناسبة الذكرى الـ50 لتوحيد القوات المسلحة، إن هذه المناسبة الوطنية المجيدة تمثل فرصة لاستذكار إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وإخوانه الآباء المؤسسين، الذين عززوا ركائز الاتحاد بتوحيد القوات المسلحة، لتصبح الحصن المنيع والمعتصم القوي الذي يحمي الوطن ويحفظ أمنه وسلامته واستقراره، ويدعم مسيرته المظفرة.