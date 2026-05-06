مجمع توازن الصناعي: قواتنا المسلحة بُنيت بقرار حكيم وأثبتت جدارتها في مختلف الميادين

أبوظبي في 6 مايو/ وام/ أكد حمدان ناصر الزعابي، الرئيس التنفيذي لمجمع توازن الصناعي، أن القوات المسلحة الإماراتية تمثل منظومة وطنية بُنيت بقرار حكيم، وأثبتت جدارتها في مختلف الميادين.

وقال الزعابي إنه في السادس من مايو 1976، اجتمع المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه حكام الإمارات، وأصدروا قراراً تاريخياً جسّد هوية دولة تمضي بثقة نحو مستقبل تصنعه بإرادتها، حيث توحدت القوات المسلحة لدولة الإمارات تحت راية وقيادة واحدة، لتبدأ مسيرة خمسين عاماً من النهضة المتواصلة.

وأضاف أن خمسة عقود مرّت على ذلك القرار، تزامنت مع لحظة فارقة أثبتت فيها القوات المسلحة لدولة الإمارات صلابتها أمام العالم، مشيراً إلى أن الجاهزية العالية التي تتمتع بها القوات المسلحة اليوم هي نتاج منظومة بُنيت بعناية على مدى عقود، بفضل الرؤية السديدة للقيادة الحكيمة، والتخطيط الإستراتيجي الاستباقي، والاستثمار في القدرات البشرية والتقنية بثبات وعزيمة.

وأوضح أنه منذ قرار التوحيد، واصلت هذه المؤسسة الوطنية تقدمها، حاملة أمانة الوطن، وصائنة مكتسباته وأمنه واستقراره.

وأشار إلى أن مجمع توازن الصناعي يقف شريكاً أصيلاً في هذه المسيرة، انطلاقاً من إيمان راسخ بأن السيادة لا تكتمل دون قاعدة صناعية دفاعية وطنية متقدمة، لافتاً إلى أن المجمع يضم اليوم 198 منشأة تحتضن 261 مصنعاً، فضلاً عن استضافته مقار ما يزيد على 51 شركة محلية وعالمية، في تجسيد لثقة القيادة بهذا القطاع الإستراتيجي.

وقال إن المجمع يواصل دوره في تعزيز القدرات الوطنية من خلال تطوير مناطق صناعية دفاعية متقدمة، وترسيخ حضور الصناعات الإماراتية على خارطة التنافسية الدولية.

وتوجه بتحية فخر واعتزاز إلى حماة الوطن من ضباط وضباط صف وأفراد القوات المسلحة، الذين أثبتوا للعالم أن الإمارات حصن منيع وواحة للأمن والأمان ومنارة للتقدم والازدهار.