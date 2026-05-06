قيادات وطنية: توحيد القوات المسلحة عزز الكفاءة ودعم التنمية المستدامة

دبي في 6 مايو / وام/ أكد معالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، أن ذكرى اليوبيل الذهبي لتوحيد القوات المسلحة تمثل محطة وطنية مفصلية في مسيرة دولة الإمارات، لما تحمله من دلالات عميقة على قوة الاتحاد وتماسكه، مشيراً إلى أن هذا الحدث يجسد قراراً تاريخياً أسهم في ترسيخ أركان الدولة وتوحيد الجهود ضمن منظومة عسكرية اتحادية متكاملة، شكّلت منذ تأسيسها درعاً حصيناً للوطن، وعززت الأمن والاستقرار بما أتاح للدولة مواصلة مسيرتها التنموية بثقة وثبات.

وقال إن هذه المناسبة تعكس ما حققته القوات المسلحة من تطور نوعي على مدى خمسة عقود، حيث رسخت مكانتها كنموذج يُحتذى في الكفاءة والجاهزية والانضباط، إلى جانب دورها الإنساني والإغاثي الذي يعكس القيم الإماراتية الأصيلة في العطاء والتضامن، ويسهم في تعزيز حضور الدولة على المستويين الإقليمي والدولي.

وأضاف أن الاحتفاء بهذه الذكرى يحمل رسائل مهمة للأجيال القادمة، تتمثل في ترسيخ قيم الوحدة والتلاحم وتعزيز روح الانتماء والمسؤولية الوطنية، والمضي قدماً في حماية مكتسبات الاتحاد، انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة التي جعلت من الإنسان والأمن والاستقرار ركائز أساسية لمسيرة التنمية المستدامة.

من جانبه، أكد سعادة الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، أن الاحتفاء بمرور خمسين عاماً على توحيد القوات المسلحة يجسد مسيرة وطنية راسخة تعكس ما وصلت إليه دولة الإمارات من قوة ومنعة بفضل ما أرسته القيادة الرشيدة من دعائم لوحدة القرار وتكامل الجهود، حتى أصبحت القوات المسلحة نموذجاً في الكفاءة والجاهزية تضطلع بدورها في حماية الوطن وصون مكتسباته، وتسهم في ترسيخ دعائم السلام بما ينسجم مع تطلعات الدولة نحو مستقبل أكثر ازدهاراً وريادة.

وأشار إلى أن هذه المناسبة تعكس عمق الرؤية الإستراتيجية التي قامت عليها مسيرة الاتحاد، حيث شكّل توحيد القوات المسلحة خطوة مفصلية عززت تماسك المنظومة الوطنية ورسخت نهج العمل المؤسسي القائم على الاحترافية والانضباط، مؤكداً أن الإنجازات المتحققة على مدى العقود الماضية تمثل مساراً متكاملاً جمع بين تطوير القدرات الدفاعية والارتقاء بالكفاءات الوطنية، بما عزز مناعة الدولة وجاهزيتها لمواجهة التحديات ومواصلة مسيرة التنمية الشاملة.