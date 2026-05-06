تطوير المواهب الوطنية ركيزة لتعزيز التنافسية المستقبلية

أبوظبي في 6 مايو / وام / أكد سعادة الدكتور عبدالله الشمري المدير التنفيذي لقطاع تمكين المواهب في دائرة التمكين الحكومي، أن التخطيط للقوى العاملة لم يعد وظيفة إدارية تقليدية، بل تحول إلى " إستراتيجية اقتصادية متكاملة" تقوم على قراءة دقيقة لاحتياجات السوق.

وأوضح الشمري خلال جلسة "بناء مسار للمواهب الإماراتية القادرة على المنافسة عالمياً" ضمن فعاليات اليوم الثاني من "اصنع في الإمارات 2026"، أن دولة الإمارات اعتمدت نهجاً متقدماً يقوم على الذكاء الاصطناعي لتعزيز المهارات المطلوبة، لدى الكوادر الوطنية وفتح قنوات مباشرة بين سوق العمل والمؤسسات التعليمية، لجعل عملية التطوير المهني أكثر دقة وفاعلية.