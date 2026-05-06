اصنع في الإمارات / التوطين في قطاع الطيران رحلة تطوير وتعلم مستمرة

أبوظبي في 6 مايو/ وام/ أكدت الدكتورة نادية بستكي، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والشؤون الحكومية والمؤسسية في "الاتحاد للطيران"، أن تجربة التوطين في قطاع الطيران مرت برحلة طويلة من التطوير والتعلم.

وأوضحت خلال جلسة "بناء مسار للمواهب الإماراتية القادرة على المنافسة عالمياً" ضمن فعاليات "اصنع في الإمارات 2026"، أن النجاح الحقيقي تحقق مع الانتقال من التوظيف الآني إلى التخطيط الإستراتيجي، مشيرة إلى أن التحدي الأكبر لا يقتصر على التوظيف، بل في الاحتفاظ بالمواهب في ظل تنافس القطاعات على الكفاءات الوطنية.