اصنع في الإمارات/ الكوادر الوطنية محور المرونة والاستعداد للمستقبل

أبوظبي في 6 مايو/ وام/ أكدت طيبة عبد الرحيم الهاشمي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك البحرية، أن الكفاءات الإماراتية تمثل جوهر المرونة الوطنية وقدرتها على التكيف مع متغيرات المستقبل.

وأشارت الهاشمي خلال جلسة "بناء مسار للمواهب الإماراتية القادرة على المنافسة عالمياً" ضمن فعاليات "اصنع في الإمارات 2026" إلى أن أكثر من 32 ألف موظف في "أدنوك" أكملوا برامج تدريبية متقدمة في الذكاء الاصطناعي، فيما التحق نحو 8000 موظف ببرامج تخصصية، بما يعكس التزاماً إستراتيجياً بإعداد كوادر وطنية قادرة على مواكبة مستقبل تقوده التكنولوجيا.