اصنع في الإمارات/ البنية التحتية للجودة تعزز تنافسية الصناعة الإماراتية

أبوظبي في 6 مايو/ وام/ أكدت سعادة الدكتورة فرح الزرعوني، وكيل الوزارة المساعد لقطاع شؤون التقييس في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن منظومة البنية التحتية للجودة والمواصفات الصناعية تعزز الثقة العالمية بالمنتج الإماراتي.

وأوضحت خلال جلسة "من المواصفات إلى النجاح: كيف تعزز البنية التحتية للجودة النمو الصناعي ومرونة سلاسل الإمداد"، ضمن فعاليات "اصنع في الإمارات 2026" أن هذه المنظومة تعد ممكناً رئيسياً لجذب الاستثمارات، مشيرة إلى التوسع القياسي لاتفاقيات الشراكات الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات CEPAs، وكذلك في النقلة النوعية التي حققتها دولة الإمارات بتقدمها من المركز 11 إلى المركز الخامس عالمياً في مؤشر جودة البنية التحتية والتطور المستدام الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO خلال عامين فقط".