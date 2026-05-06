اصنع في الإمارات/ تعزيز التكامل الصناعي يدعم تنافسية المنتجات الوطنية

أبوظبي في 6 مايو/ وام/ دعا صالح لوتاه، رئيس مجلس إدارة تجمّع الإمارات للغذاء، رئيس مجلس إدارة مجموعة مصنّعي الأغذية والمشروبات في الإمارات، إلى تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، لمواصلة مسيرة التطوير والتحسين التي تتميز بها الصناعات في دولة الإمارات.

وأكد لوتاه خلال جلسة بعنوان "من المواصفات إلى النجاح: كيف تعزز البنية التحتية للجودة النمو الصناعي ومرونة سلاسل الإمداد"، ضمن فعاليات "اصنع في الإمارات 2026" أهمية التكامل بين النظم الصناعية المتطورة والمواصفات لتحقيق مزيد من التنافسية للصناعة المحلية وريادة للمحتوى الوطني والمرونة والجاهزية للمستقبل في سلاسل الإمداد.

وأشار إلى أن الإمارات تقدم تجربة متكاملة قائمة على الجودة في كل جوانبها، لافتا إلى أن جميع الصناعات ومكونات القطاع الخاص في الدولة تحرص على الارتقاء بأدائها ومنتجاتها وعملياتها بشكل مستمر، معرباً عن فخره بمختلف مكونات المشهد الصناعي وسلاسل الإمداد في الدولة بعلامة "صنع في الإمارات".



